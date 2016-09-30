Росэксимбанк оштрафован на 1,2 млн руб за нарушения земельного законодательства

11:53 30/09/2016

МОСКВА, 30 сен — РАПСИ. Мировой суд Пресненского судебного района Москвы оштрафовал на 1,2 миллиона рублей АО «Росэксимбанк» за невыполнение предписания об устранении зарастания земельных участков сорной и древесно-кустарниковой растительностью, говорится в сообщении управления Россельхознадзора по Костромской и Ивановской областям.

Управление в июне 2016 года провело внеплановые проверки в отношении Росэксимбанка по выполнению предписаний, выданных в 2014–2015 годах.

Банк является собственником шести земельных участков сельскохозяйственного назначения общей площадью 3 тысячи га в Галичском районе Костромской области, которые ранее являлись залоговой недвижимостью юридических лиц и отдельных граждан по кредитным договорам банка.

В ходе проверок было установлено, что предписания управления Россельхознадзора в установленный срок не выполнены. На всех земельных участках мероприятия по устранению зарастания сорной и древесно-кустарниковой растительностью не проведены, и они находятся в состоянии непригодном для сельскохозяйственного производства, сообщило ведомство.

В отношении банка были составлены протоколы об административных правонарушениях по части 26 статьи 19.5 КоАП РФ, повторно выданы предписания об устранении нарушений земельного законодательства. Материалы дел были направлены в мировой суд для рассмотрения.