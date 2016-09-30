Экс-сотрудница МВД получила реальный срок за покровительство подпольным казино

14:07 30/09/2016

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен — РАПСИ, Михаил Телехов. Череповецкий городской суд приговорил бывшего начальника отдела по исполнению административного законодательства УМВД России по Череповцу Анну Смелкову за покровительство организатору подпольных казино к 1,5 годам лишения свободы и штрафу в 1,7 миллиона рублей, сообщили в пятницу РАПСИ в Управлении Генеральной прокуратуры РФ в СЗФО.

"Осужденная свою вину признала", — сказали в управлении Генпрокуратуры.

Как следует из материалов дела, на протяжении 2012–2014 годов Смелкова из корыстных побуждений предоставляла предпринимателю, незаконно осуществлявшему на территории города деятельность в сфере проведения азартных игр, информацию о готовящихся сотрудниками полиции проверках игорных заведений, тем самым способствуя непривлечению указанного лица к установленной законом ответственности.

За это предприниматель передал Смелковой взятку в виде имущества и оказания услуг имущественного характера на общую сумму более 1 700 000 рублей.

Суд назначил Смелковой наказание по совокупности преступлений в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима со штрафом в размере 1 731 279 рублей, с лишением права занимать должности на государственной службе, в правоохранительных органах, органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти либо выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций сроком на 3 года.