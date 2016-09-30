Офицер пойдет под суд за мошенничество с фиктивным трудоустройством сына

15:13 30/09/2016

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 30 сен - РАПСИ, Михаил Телехов. Выборгский городской суд Ленинградской области принял к производству уголовное дело по факту мошенничества в отношении офицера войсковой части Станислава Рыбкина, фиктивно устроившего на службу своего сына, который, не работая, в течение двух лет получал зарпллату, сообщили в пятницу РАПСИ в Военном следственном отделе (ВСО) СК РФ по Выборгскому гарнизону.

Как следует из материалов уголовного дела, в Выборгском гарнизоне Рыбин являлся начальником группы автоматизированных средств навигационного оборудования войсковой части 45712 и по совместительству начальником ведомой радионавигационной станции РС-5 радионавигационной системы РНСРС-10 войсковой части 81357.

По данным ВСО, Рыбкин уговорил командование войсковых частей 45712 и 81357 принять на работу своего сына. При этом, по версии следствия, молодой человек на работу не выходил и возложенные на него обязанности не выполнял. Однако отец ежемесячно подписывал несоответствующие действительности ведомости, из которых следовало, что сын исправно ходил на работу.

"На основании указанных документов с июля 2013 года по октябрь 2015 года Рыбкин получил за сына около 485 тысяч рублей, начисленных тому в качестве заработной платы, а также продовольственный паек общей стоимостью свыше 228 тысяч рублей", - сообщили в ВСО.

В ходе предварительного следствия представители войсковых частей подали иски о взыскании с обвиняемого причиненного ущерба в полном объеме.