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Суд вынес приговор снабженцам космодрома Восточный за мошенничество и хищение

Сюжет: Дело о хищениях на космодроме "Восточный"
Контекст
Теги: Хищения, Мошенничество, Космодром "Восточный", Амурская область, Россия
10:53 03/10/2016

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 3 окт - РАПСИ, Михаил Телехов. Благовещенский городской суд Амурской области приговорил за мошенничество и хищение более 12 миллионов рублей к условному и реальному срокам лишения свободы двух снабженцев строительства космодрома Восточный, сообщили в понедельник РАПСИ в пресс-службе суда.

Осужденные - генеральный директор ООО "СтройСнаб-ДВ" и начальник отдела снабжения ООО "Идеал".

По данным обвинения, снабженцы действовали на завышении стоимости строительных материалов.

"Суд установил, что сотрудница "Идеала" причинила ущерб в размере 900 тысяч рублей, свою вину полностью признала, ущерб возместила. Гендиректор "СтройСнаба-ДВ" причинил ущерб в 11,5 миллионов рублей, вины не признал, ущерб не возместил", - сказали в пресс-службе суда.

В результате начальник отдела снабжения "Идеала" была приговорена к 3,5 годам лишения свободы условно. А ранее судимый за подобные преступления гендиректор снабжающей компании приговорен к 7 годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Космодром Восточный строится близ города Циолковский (ранее поселок Углегорск) в Амурской области с 2012 года. Он станет первым национальным космодромом гражданского назначения и позволит обеспечить независимый доступ России в космическое пространство. Первый исторический пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с Восточного с тремя спутниками был успешно произведен 28 апреля.

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Суд вынес приговор снабженцам космодрома Восточный за мошенничество и хищение

10:53 03/10/2016 Благовещенский городской суд Амурской области приговорил за мошенничество и хищение более 12 миллионов рублей к условному и реальному срокам лишения свободы двух снабженцев строительства космодрома Восточный, сообщили в понедельник РАПСИ в пресс-службе суда.
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