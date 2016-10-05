Верховный суд РФ отменил арест фигуранта "болотного дела" Гущина

11:28 05/10/2016

МОСКВА, 5 окт — РАПСИ, Людмила Кленько. Верховный суд (ВС) РФ на основании решения Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) постановил отменить решение об аресте и содержании под стражей Ильи Гущина — фигуранта дела о массовых беспорядках на Болотной площади Москвы, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.

Сегодня президиум ВС приступил к рассмотрению кассационных жалоб двух фигурантов "болотного дела" Гущина и Артема Савелова, которые принимали участие в "Марше миллионов" и которые были впоследствии задержаны в ходе беспорядков на Болотной площади.

Всем троим фигурантам были предъявлены обвинения в участии в массовых беспорядках и столкновениях с полицией. Леонид Ковязин был арестован в сентябре 2012 года, но освобожден по амнистии в декабре 2013 года. Савелов и Гущин были арестованы в июне 2012 года и феврале 2013 года соответственно. Обвинения им были предъявлены лишь в феврале 2014 года и августе 2014 года. На протяжении всего этого времени они находились под стражей — арест продлевался по решению российского суда на том основании, что они якобы представляли угрозу и могли оказывать давление на свидетелей.

Все трое заявителей, ссылаясь на статью 5 (Право на свободу и личную неприкосновенность) Европейской конвенции о защите прав человека, пожаловались в Страсбургский суд на немотивированность решений об их аресте. Кроме того, Савелов заявил о нарушении сроков рассмотрения его жалоб на арест.

Согласованные с властями шествие по Якиманке и митинг на Болотной площади в мае 2012 года вылились в беспорядки и столкновения с полицией. Пострадали десятки человек, более 400 демонстрантов были задержаны. Следователи возбудили дело о массовых беспорядках, ряд фигурантов дела обвинили в применении насилия в отношении представителей власти.

Савелов был приговорен Замоскворецким судом Москвы в феврале 2014 года к 2 годам и семи месяцам заключения. Гущин в августе того же года был осужден на 2,5 года колонии общего режима.