Фигуранты дела об авиакатастрофе на Мунозере не признают своей вины

16:14 05/10/2016

С.-ПЕТЕРБУРГ, 5 окт — РАПСИ, Михаил Телехов. Директор "Авиакомпании СПАРК авиа" Сергей Прокофьев и его заместитель Игорь Меледин в среду на слушаниях в Московском районном суде Петербурга не признали своей вины в нарушении требований безопасности, в результате чего вертолёт Ми-8АМТ во время полёта упал в Мунозеро и погибли 12 пассажиров, в том числе члены правительства Мурманской области, сообщил РАПСИ адвокат Вячеслав Исаков, представляющий интересы Прокофьева.

По словам Исакова, подсудимые не признают своей вины. "Рассмотрение дела отложили на 14 ноября", — сказал адвокат.

Судья закрыл заседание для прессы.

Как следует из материалов дела, генеральный директор ЗАО "Авиакомпания СПАРК авиа" Прокофьев и его заместитель по организации летной работы Меледин в течение продолжительного времени нарушали требования безопасности жизни и здоровья потребителей, не организовав надлежащий контроль за безопасностью полетов вертолета Ми-8АМТ, в том числе и при перевозке пассажиров, что привело к трагическим последствиям.

По версии обвинения, Меледин сформировал состав экипажа воздушного судна под руководством командира, достоверно зная о том, что тот не допущен к полетам в горной местности. В свою очередь, по данным следствия, генеральный директор контроль за выполнением требований воздушного законодательства и нормативных актов не организовал, допустив указанные нарушения.

Экипаж вертолёта Ми-8АМТ с находящимися на борту 14 пассажирами 31 мая 2014 года вылетел в Терский район.

"Командир экипажа не выдержал установленных параметров полета по высоте и скорости ввиду утомления из-за значительного превышения максимальной продолжительности полетной смены, утратил контроль за высотой и допустил неконтролируемое снижение на недопустимо малую высоту. В результате воздушное судно столкнулось с водной поверхностью водоема Мунозеро", — говорится в обвинительном заключении.

В катастрофе погибли 12 пассажиров, в том числе: заместитель губернатора Мурманской области; начальник департамента лесного хозяйства по Северо-Западному федеральному округу; министр природных ресурсов и экологии Мурманской области и его заместитель; глава администрации города Кировска Мурманской области; генеральный директор ОАО "Апатит", его заместитель и другие лица. Кроме того, 2 пассажира получили тяжкие телесные повреждения.