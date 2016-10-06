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Суд продлил арест обвиняемым в хищениях на космодроме Восточный до 12 января

Сюжет: Дело о хищениях на космодроме "Восточный"
Контекст
Теги: Хищения, Космодром "Восточный", Приморский край, Россия
09:52 06/10/2016

С. - ПЕТЕРБУРГ, 6 окт - РАПСИ, Михаил Телехов. Дальневосточный окружной военный суд в Хабаровске продлил до 12 января 2017 года арест четырем руководителям "Дальспецстроя", обвиняемым в злоупотреблении должностными полномочиями, хищении и растрате 5,2 миллиарда рублей при строительстве космодрома "Восточный", сообщила в четверг РАПСИ пресс-секретарь суда Анна Атрощенкова.

На скамье подсудимых бывший глава "Дальспецстроя" Юрий Хризман, его сын Михаил, главный бухгалтер компании Владимир Ашихмин, экс-спикер краевой думы Виктор Чудов.

Заседания по этому уголовному делу проходят в закрытом для прессы режиме.

По словам Атрощенковой, сейчас идет представление доказательств обвинения. "Срок заключения под стражей обвиняемых заканчивается 12 октября. Суд принял решение продлить арест на 3 месяца", - сказала представитель суда.

Как следует из материалов дела, в 2006–2009 годах бывший начальник ФГУП "Дальспецстрой" Юрий Хризман, его сын Михаил, а также экс-спикер краевой думы Виктор Чудов, действуя в составе организованной группы, похитили около 106 миллионов рублей, принадлежавших этому предприятию. Также, по данным следствия, Юрий Хризман и главный бухгалтер предприятия Владимир Ашихмин злоупотребили должностными полномочиями при использовании авансов по 11 государственным контрактам на цели, не связанные со строительством объектов космодрома Восточный, что повлекло причинение ущерба РФ в 5,2 миллиарда рублей.

Потерпевшими по делу признаны предприятия "Дальспецстрой" при Спецстрое России и государственная корпорация "Роскосмос".

Строительство космодрома Восточный велось в Амурской области с 2012 года. Первый пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с Восточного был произведен 28 апреля.

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Суд продлил арест обвиняемым в хищениях на космодроме Восточный до 12 января

09:52 06/10/2016 Дальневосточный окружной военный суд в Хабаровске продлил до 12 января 2017 года арест четырем руководителям "Дальспецстроя", обвиняемым в злоупотреблении должностными полномочиями, хищении и растрате 5,2 миллиарда рублей при строительстве космодрома "Восточный", сообщила в четверг РАПСИ пресс-секретарь суда Анна Атрощенкова.
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