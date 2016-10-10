КС изучит право домовладельцев на объекты инфраструктуры общего пользования

13:12 10/10/2016

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РАПСИ, Михаил Телехов. Конституционный суд (КС) РФ изучит в четверг положение закона №122-ФЗ «О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним», который мешает домовладельцу Барвихи оспорить продажу местным ТСЖ участка с объектами общего пользования — дорогами и коммуникациями, сообщили в понедельник РАПСИ в пресс-службе суда.

Поводом к рассмотрению послужила жалоба домовладельца из Барвихи Николая Марасанова, который пытался оспорить в суде продажу местным ТСЖ нескольких земельных участков в границах поселка. Как следует из материалов дела, в результате сделки в собственность юридического лица перешли находящееся на участке имущество общего пользования жителей поселка – объекты инфраструктуры (дороги, инженерно-технические коммуникации, здания КПП, трансформаторная подстанция, канализационно-насосная станция и т. д.).

В федеральных судах по заявлению Марасанова было установлено, что он не обладает правом собственности на имущество общего пользования — то есть, у него нет государственной регистрации права на это имущество, и поэтому он не может истребовать его в судебном порядке.

Марасанов готовится оспорить в КС РФ абзац второй абзац пункта 1 статьи 2 закона №122-ФЗ, в котором говорится: «Государственная регистрация является единственным доказательством существования зарегистрированного права». Зарегистрированное право на недвижимое имущество может быть оспорено только в судебном порядке». При этом государством не предусмотрена регистрация прав на имущество общего пользования. В итоге, по мнению заявителя, оспоренная норма в силу свей неопределенности порождает неоднозначное толкование, чем допускает возможность лишения членов ТСЖ и домовладельцев, не входящих в состав ТСЖ, судебной защиты права собственности на общее долевое имущество.

В связи с этим, заявитель просит признать оспоренную им норму не соответствующей Конституции РФ.