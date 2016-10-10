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Суд отобрал присяжных по делу банды, нападавшей на дальнобойщиков

Контекст
Теги: Незаконный оборот оружия, Разбой, Санкт-Петербургский городской суд, Санкт-Петербург, Россия
17:58 10/10/2016

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт — РАПСИ, Михаил Телехов. Санкт-Петербургский городской суд сформировал в понедельник коллегию присяжных по уголовному делу в отношении участников банды, обвиняемых в нападении на водителей большегрузного транспорта и причинивших ущерб в общей сложности на полмиллиарда рублей, сообщили РАПСИ в пресс-секретарь суда Дарья Лебедева.

Рассмотрение дела по существу начнётся 12 октября.

Руководителем банды следствие считает Виталия Ковалева. Вместе с ним на скамье подсудимых находятся Анатолий Воропаев, Александр Доценко, Вячеслав Макаров, Дмитрий Ковальков, Сергей Орлов и Игорь Горулев. Все они обвиняются в бандитизме, разбое и незаконном обороте оружия.

Как следует из материалов уголовного дела, с 2008 года по 2012 год указанные лица и другие члены банды под руководством Ковалева совершали разбойные нападения на водителей большегрузного транспорта с целью хищения товаров, перевозимых по территории Петербурга, Ленинградской, Московской и Новгородской областей.

По данным следствия, общий ущерб от совершенных участниками банды нападений составил свыше 495 миллионов рублей.

"Расследование данного уголовного дела проводило Главное следственное управление ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области. Дело пришло в суд повторно после возврата дела прокурору в октябре 2015 года", — сообщили в суде.

Кроме того, сейчас Ковалев отбывает наказание по приговору Ленинградского областного суда за убийство — 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Ковальков отбывает наказание по приговору Новгородского областного суда за разбой — 12 лет лишения свободы со штрафом в 100 тысяч рублей. Также отбывает наказание Орлов. В отношении остальных обвиняемых избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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Суд отобрал присяжных по делу банды, нападавшей на дальнобойщиков

17:58 10/10/2016 Санкт-Петербургский городской суд сформировал в понедельник коллегию присяжных по уголовному делу в отношении участников банды, обвиняемых в нападении на водителей большегрузного транспорта и причинивших ущерб в общей сложности на полмиллиарда рублей.
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