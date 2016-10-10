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Суд обязал ФСС обеспечить инвалида протезом за 2,8 млн руб

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Теги: здравоохранение, Санкт-Петербург, Россия
18:31 10/10/2016

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 окт - РАПСИ, Михаил Телехов. Петроградский районный суд Петербурга полностью удовлетворил в понедельник иск инвалида Павла Зотова к Санкт-Петербургскому региональному отделению Фонда социального страхования РФ (СПб РО ФСС) на 2,8 миллиона рублей, сообщили РАПСИ в суде.

В качестве третьего лица выступало Главное бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) по Санкт-Петербургу.

Как следует из материалов дела, Зотову, как ивалиду, требовалось техническое средство реабилитации, а именно (по заключению МСЭ) модульный протез бедра с внешним источником энергии. Стоит такой протез 2,8 миллиона рублей.

Как сообщает истец, он обратился в СПб РО ФСС. Но в июне им был получен отказ.

"СПб РО ФСС сообщило, что обеспечение таким протезом является нецелесообразным", - говорится в исковом заявлении, с которым Зотов был вынужден обратиться в суд.

Суд, исследовав доказательства по делу, полностью удовлетворил требования инвалида, признав действия ФСС, нарушающими его права, и обязал ФСС обеспечить истца необходимым средством реабилитации.

"Решение вступило в законную силу", - сообщили в суде.

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Суд обязал ФСС обеспечить инвалида протезом за 2,8 млн руб

18:31 10/10/2016 Петроградский районный суд Петербурга полностью удовлетворил в понедельник иск инвалида Павла Зотова к Санкт-Петербургскому региональному отделению Фонда социального страхования РФ (СПб РО ФСС) на 2,8 миллиона рублей, сообщили РАПСИ в суде.
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