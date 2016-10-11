Суды отказали Общероссийскому объединению корейцев в иске на 133 млн руб

13:12 11/10/2016

МОСКВА, 11 окт — РАПСИ. Верховный суд (ВС) РФ не будет пересматривать судебные акты об отказе в удовлетворении заявления Общероссийской общественной организации «Общероссийское объединение корейцев» о взыскании более 133 миллионов рублей неосновательного обогащения с энергокомпаний и ГУП «Москоллектор», говорится в определении суда.

Арбитражный суд Москвы 18 декабря 2015 года отклонил заявления общественной организации. Она требовала взыскать с АО «Объединенная энергетическая компания» 29,3 миллиона рублей, с ОАО «Энергокомплекс» 82,2 миллиона рублей, с ПАО «Мосэнерго» 5,05 миллиона рублей и с ГУП города Москвы по эксплуатации коммуникационных коллекторов «Москоллектор» 16,7 миллиона рублей неосновательного обогащения.

Девятый арбитражный апелляционный суд 15 марта и Арбитражный суд Московского округа 4 июля оставили без изменения решение суда первой инстанции.

Суды установили, что истец выплатил денежные средства, в том числе спорные, в порядке, на условиях и в размере, предусмотренных договором на технологическое присоединение, размер платы по которому определен на основании тарифов, установленных уполномоченным органом. Заявляя иск, объединение корейцев выражает несогласие с ценой, уплаченной им по договору за технологическое присоединение, отметил арбитражный суд.

Доводы заявителя рассматривались судами трёх инстанций и в большей части направлены на переоценку доказательств, что находится за пределами полномочий Судебной коллегии по экономическим спорам ВС РФ.