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Подана жалоба в ВС РФ на решение об обязании "Ревизорро" опровергнуть сведения

Контекст
Теги: Защита чести, достоинства и деловой репутации, Верховный суд РФ, Москва, Россия
16:09 11/10/2016

МОСКВА, 11 окт — РАПСИ. ООО "Телекомпания Пятница" подало жалобу в Верховный суд (ВС) РФ на выводы нижестоящих инстанций, согласно которым телеканал обязан опровергнуть сведения о ресторане быстрого питания "Роял бургер" (Владивосток), распространенные в передаче "Ревизорро", говорится в материалах дела.

Арбитражный суд Московского округа в апреле оставил в силе судебные акты нижестоящих инстанций. С иском о защите деловой репутации обратился владелец владивостокского ресторана ООО "Инфинити ФФ". Истец просил признать не соответствующими действительности сведения о ненадлежащем санитарном состоянии заведения и торговле просроченными продуктами.

Претензии истца вызвали, в частности, такие фразы из передачи, вышедшей в эфир в сентябре 2014 года: "Поэтому вы травите людей машинным маслом…", "Торты у вас все давным-давно уже испортились", "Я уверена, что здесь есть какие-нибудь тараканы" и другие.

Арбитражный суд Москвы в сентябре 2015 года полностью удовлетворил иск. Суд указал, что ответчик не представил достаточных доказательств в подтверждение достоверности опубликованных сведений, и признал, что утверждения не носят оценочный характер.

Кроме того, арбитраж Москвы взыскал с ООО "Телекомпания Пятница" 693 тысячи судебных расходов в пользу владельца владивостокского ресторана. Фирма ООО "Инфинити ФФ" просила взыскать с телеканала 1,1 миллиона рублей, однако суд пришел к выводу о том, что такая сумма не соответствует критерию разумности и соразмерности. 

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Подана жалоба в ВС РФ на решение об обязании "Ревизорро" опровергнуть сведения

16:09 11/10/2016 ООО "Телекомпания Пятница" подало жалобу в Верховный суд (ВС) РФ на выводы нижестоящих инстанций, согласно которым телеканал обязан опровергнуть сведения о ресторане быстрого питания "Роял бургер" (Владивосток), распространенные в передаче "Ревизорро", говорится в материалах дела.
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