Адвокат в Оренбурге получил 2,5 года за покушение на мошенничество

17:37 11/10/2016

МОСКВА, 11 окт — РАПСИ, Олег Сивожелезов. Суд в Оренбурге признал адвоката Вадима Воропаева виновным в покушении на мошенничество в особо крупном размере и приговорил его к 2,5 годам лишения свободы в колонии общего режима и штрафу в размере 100 тысяч рублей, сообщили РАПСИ в управлении Следственного комитета (СК) РФ по Оренбургской области.

Как было установлено следствием и судом, 40-летний адвокат одной из областных коллегий в рамках осуществления защиты по уголовному делу обещал прекратить уголовное преследование обвиняемого за вознаграждение в размере 3 миллионов рублей.

Воропаев предложил сожительнице одного из фигурантов дела об убийстве, передать ему указанную сумму для дачи взятки должностным лицам следственных органов, прокуратуры и суда. После передачи в мае этого года первой части денежных средств в размере 1 миллиона рублей, адвокат был задержан.

При допросе в качестве подозреваемого и обвиняемого защитник признал вину в покушении на мошенничество, пояснив, что в действительности требуемые денежные средства он намеревался присвоить, а возможности влиять на принятие решений должностными лицами органов следствия, прокуратуры и суда у него не было.

В СК по региону отметили, что после задержания Воропаев направил заявление в Адвокатскую палату Оренбургской области о прекращении своего статуса, которое было удовлетворено. К моменту задержания стаж осужденного составил порядка 10 лет.

Кроме того, органами следствия в адрес Президента Адвокатской палаты Оренбургской области было внесено представление в порядке части 2 статьи 158 Уголовно-процессуального кодекса РФ об устранении причин и условий, способствовавших совершению преступления.