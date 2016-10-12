Минюст РФ просит КС изучить решение ЕСПЧ о выплате €1,9 млрд по делу ЮКОСа

20:04 12/10/2016

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 окт - РАПСИ, Михаил Телехов. Министерство юстиции России обратилось в среду в Конституционный суд (КС) РФ с запросом о возможности исполнения постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по делу ОАО "НК "ЮКОС", сообщили РАПСИ в пресс-службе Минюста.

"12 октября был подписан запрос в КС РФ о возможности исполнения дополнительного постановления ЕСПЧ от 31 июля 2014 года по делу "ОАО "НК "ЮКОС" против России", - уточнили в ведомстве.

Запрос подготовлен на основании вывода Минюста о невозможности исполнения соответствующего постановления, а также на заключениях Федеральной службы судебных приставов и Федеральной налоговой службы.

Минюст считает, что обязательства, возложенные на РФ оспариваемым постановлением, основаны на применении ЕСПЧ положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод в истолковании, приводящем к их расхождению с Конституцией Российской Федерации.

ЕСПЧ обязал Россию выплатить бывшим акционерам ЮКОСа около 1,9 миллиарда евро компенсации за действия российских налоговых органов, за нарушение их прав на судебную защиту и справедливое судебное разбирательство. Минюст заявил, что не считает решение суда справедливым и беспристрастным.

КС имеет право признавать решения международных судов неисполнимыми в РФ.