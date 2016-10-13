Уголовное дело об убийстве журналиста Циликина направлено в суд

10:08 13/10/2016

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт - РАПСИ, Михаил Телехов. Уголовное дело в отношении 22-летнего Сергея Косырева, студента одного из ВУЗов города, обвиняемого в убийстве журналиста Дмитрия Циликина, поступило в Калининский районный суд Петербурга, сообщили в четверг РАПСИ в пресс-службе суда.

К производству материалы дела пока не приняты.

По версии следствия, Циликин познакомился с Косыревым в Интернете в одной из социальных сетей. 27 марта Циликин пригласил молодого человека к себе в гости. По данным Главного следственного управления СК РФ по Петербургу, известно, что Циликин и Косырев сначала разговаривали и пили чай, потом в ходе внезапно возникшей ссоры Косырев напал на Циликина.

По данным СК, обвиняемый нанес Циликину не менее 30 ударов колюще-режущим предметом, после чего похитил его мобильный телефон, ноутбук и денежные средства на общую сумму 43,5 тысячи рублей и скрылся с места происшествия.

Подозреваемый был задержан 7 апреля после изучения следствием переписки Циликина в соцсетях.

По одной из версий следствия, Циликин был представителем нетрадиционной ориентации, и Косырев отреагировал на этот факт таким жестоким образом.

Циликин был редактором рубрики «Культура и общество» в газете «Час пик», являлся автором и ведущим ряда программ на нескольких телеканалах и радиостанциях, печатался в большом количестве газет и журналов.