КС обсудил аспекты права домовладельцев в поселках на общедолевое имущество

12:19 13/10/2016

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт — РАПСИ, Михаил Телехов. Конституционный суд (КС) РФ рассмотрел в четверг положение закона № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", которое мешает домовладельцу Барвихи оспорить продажу местным ТСЖ участка с объектами общего пользования — дорогами и коммуникациями, сообщили в понедельник РАПСИ в пресс-службе суда.

Судья-докладчик Владимир Ярославцев сообщил, что поводом к рассмотрению послужила жалоба домовладельца из Барвихи Николая Марасанова, который пытался оспорить в суде продажу местным ТСЖ нескольких земельных участков в границах поселка.

"В результате сделки в собственность юридического лица перешли находящееся на участке имущество общего пользования жителей поселка — объекты инфраструктуры", — сообщил докладчик.

Представитель заявителя адвокат Татьяна Пухова рассказала, что такое отчуждение общедолевой собственности создало реальные проблемы для жителей Барвихи. " Отчуждено было буквально все — дороги, тропинки, инженерно-технические коммуникации, здания КПП, трансформаторная подстанция, канализационно-насосная станция, пожарный прудик и так далее. Все оказалось в частных руках. В результате кого-то не пустили на территорию посёлка с коляской, кого-то не пустили на машине, кому-то забетонировали канализационный люк", — сказала Пухова.

Как следует из материалов дела, Марасанов оспаривает второй абзац пункта 1 статьи 2 закона № 122-ФЗ, в котором говорится: "Государственная регистрация является единственным доказательством существования зарегистрированного права. Зарегистрированное право на недвижимое имущество может быть оспорено только в судебном порядке".

В федеральных судах по заявлению Марасанова было установлено, что он не обладает правом собственности на имущество общего пользования — то есть, у него нет государственной регистрации права на это имущество, и поэтому он не может истребовать его в судебном порядке.

И по мнению Пуховой, государственная регистрация в данном случае не защищает права собственников, а имеет обратные свойства — создаёт препятствия для защиты интересов домовладельцев.

"Хочу отметить, что относительно многоквартирных домов вопрос общедолевой собственности регламентирован", — пояснила Пухова.

В итоге, по мнению заявителя, оспоренная норма в силу свей неопределенности порождает неоднозначное толкование, чем допускает возможность лишения членов ТСЖ и домовладельцев, не входящих в состав ТСЖ, судебной защиты права собственности на общее долевое имущество.

Минюст в своём отзыве на заявление Марасанова согласился, что позиция судебных органов не обеспечивает должную защиту прав заявителей, чьи притязания не подтверждаются записью в ЕГРП.

"Есть вопрос. Может ли регистратор регистрировать одновременное право, возникшее по ситуации, по решению суда. И сразу встанет вопрос о законности данной регистрации. То есть, если заявитель не оспорил изначально регистрацию, значит она законна", — сказала представитель Мнюста Мария Мельникова.

Представитель президента РФ в КС Михаил Кротов уверен, что исходным является не вопрос государственной регистрации.

"Решения судов по этому делу, как мне кажется, не связаны с нормой, оспариваемой заявителем. Положения об общедолевой собственности, применимые к МКД — это всего лишь вынужденная мера. Здесь нельзя проводить аналогий с жилыми комплексами типа поселков. Проблема в Барвихе возникла из-за отсутствия изначально структуры управления домами. Общая собственность должна принадлежать ТСЖ. Проблема поселка в регулировании объектов инфраструктуры, сопряженных с домовладениями. И если с многоквартирными домами понятны границы, то где границы общего имущества в поселках? Чей лес, куда собственники ходят за грибами? Да, сейчас вопрос не в этом. Проблема заявителя — в третьем лице, которое получило право собственности на имущество общего пользования. Но оспариваемая им норма конституционна. Она просто не имеет отношения к ситуации, описываемой заявителем", — сказал Кротов.

Судьи КС удалились для вынесения решения. Решение будет выноситься в закрытом заседании, о соглашении будет сообщено дополнительно.