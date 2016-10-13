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Защита главы Колпино, подозреваемого в разбое, обжаловала его арест

Контекст
Теги: Разбой, Городской суд Санкт-Петербурга, Октябрьский районный суд Петербурга, Санкт-Петербург, Россия
13:08 13/10/2016

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт — РАПСИ, Михаил Телехов. Защита главы муниципального образования города Колпино Вадима Иванова, подозреваемого в вооруженном разбое, совершенном 13 лет назад, обжаловала избрание в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу до 27 октября, сообщил в четверг РАПСИ адвокат Игорь Решетников.

"Мы подали апелляционную жалобу в срок. Но надо учесть, что арестован мой подзащитный был на один месяц. И скорее всего дата апелляционного рассмотрения в Городском суде Петербурга будет назначена на время после того, как в Октябрьском районном суде пройдёт продление ареста по ходатайству следственных органов", — сказал Решетников.

По данным следствия, Иванов подозревается в вооруженном разбое, который был совершен 13 лет назад.

Как следует из материалов дела, в сентябре 2003 года наркозависимая жительница Петербурга Татьяна Сорокоумова узнав, что ее сестра планирует привезти из Москвы крупную сумму денег, предложила своему знакомому Сергею Киржакову их похитить. И, по версии следствия, тот привлек к соучастию в преступлении Дмитрия Большакова, Антона Василенко и Иванова.

Которые, как сообщает СК РФ по Петербургу, ночью 4 октября 2013 года встретили женщину на лестничной площадке пятого этажа одного из домов по улице Маршала Захарова, и угрожая пистолетом, избили потерпевшую и сопровождавшего ее мужчину и похитили денежные средства в сумме более 1,4 миллиона рублей, после чего скрылись с места преступления на автомобиле под управлением Большакова, который до условного сигнала наблюдал за обстановкой в непосредственной близости от указанного дома.

Большаков и Киржаков заключили досудебные соглашения и их уголовные дела были выделены в отдельное производство. Они были приговорены к реальным срокам в 2014 году.

Василенко и Сорокоумова были осуждены к различным срокам лишения свободы в феврале 2015 года. Согласно их приговору, именно Василенко с неустановленным лицом совершил нападение на потерпевших. Оружие в руках, как следует из приговора, держал Василенко. Его соучастником в нападении следствие считает как раз главу муниципалитета Колпино.

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Защита главы Колпино, подозреваемого в разбое, обжаловала его арест

13:08 13/10/2016 Защита главы муниципального образования города Колпино Вадима Иванова, подозреваемого в вооруженном разбое, совершенном 13 лет назад, обжаловала избрание в отношении него меры пресечения в виде заключения под стражу до 27 октября.
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