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ВС смягчил приговор осужденным вербовщикам террористов

Контекст
Теги: Разбой, Терроризм, "Исламское государство" (ИГ) ДАИШ, Верховный суд РФ, Москва, Россия
13:17 13/10/2016

МОСКВА, 13 окт — РАПСИ, Олег Сивожелезов. Верховный суд (ВС) РФ смягчил приговор в отношении четырех выходцев из Средней Азии, которые ранее были осуждены к лишению свободы на сроки от 28 до 30 лет за убийства, разбой и вербовку боевиков в террористическую группировку «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России), передает в четверг корреспондент РАПСИ из зала суда.

Таким образом ВС частично удовлетворил апелляционное представление Тверской военной прокуратуры на приговор Московского окружного военного суда от 29 июля в отношении Гулома Атаханова, Гиесиддина Жумаева, Достонбека Камалдинова и Азизбека Кохорова.

С учетом сегодняшнего определения ВС, Атаханов проведет в заключении 29 лет и два месяца,  Жумаев — 26,5 лет, Камалдинов — 27,5 лет, а Кахоров — 27 лет и 4 месяца; все — в колонии строго режима. При этом, из приговора суда первой инстанции был удалено положение о том, что осужденные будут отбывать первые десять лет срока в тюрьме.

Следует отметить, что апелляционное представление было удовлетворено в части некоторых требований, не относящихся к срокам лишения свободы.

На заседании Главная военная прокуратура лишь частично поддержала представление своих коллег из Твери, указав в своем отзыве, что имеются основания для смягчения приговора. По мнению представителя главной военной прокуратуры, отсутствуют основания для применения отягчающих обстоятельств, таких как совершение преступления в целях поддержки терроризма, по эпизодам разбоя. Кроме того, умышленное уничтожение имущества потерпевших было ошибочно квалифицировано как совершенное общеопасным способом. Главная военная прокуратура также выразила несогласие с порядком сложения сроков при назначении наказания, и с положением об отбывании осужденными первых десяти лет лишения свободы в тюрьме.

Адвокаты осужденных просили суд не ужесточать наказание и максимально сократить сроки лишения свободы с учетом деятельного раскаяния своих подзащитных. Защитники также возражали против того, чтобы осужденные отбывали первые десять лет наказания в тюрьме, и настраивали на том, чтобы осуждение их клиентов за эпизод умышленного уничтожения имущества было отменено за истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности.

По оглашении судья ВС добавил, что вследствие значительного количества ошибок в пересмотренном решении в адрес Московского окружного военного суда будет направлено частное определение.

«Выездной коллегией Московского окружного военного суда в городе Твери 29 июля 2016 года вынесен обвинительный приговор в отношении членов религиозно-экстремистской ячейки — Атаханова , Жумаева , Камалдинова , Кохорова, причастных к совершению тяжких и особо тяжких преступлений, предусмотренных статьями 105, 162, 166, 167, 205.1, 205.4 Уголовного кодекса РФ, в интересах ресурсного обеспечения международной террористической организации (МТО) «Исламское государство», — говорилось ранее в сообщении Федеральной службы безопасности.

По данным ведомства, осужденные вербовали и отправляли рекрутов в зону боевых действий в Сирии, совершили разбойное нападение и убийство семьи жителей Московской области в целях подтверждения своей верности главарю МТО, организовали сбыт фальшивых денежных купюр в центральных регионах России. Атаханов, находящийся в межгосударственном розыске за совершение преступлений террористического характера на территории иностранного государства, осуществлял руководство преступной группировкой.

СМИ отмечали, что ФСБ России в тесном взаимодействии со Следственным комитетом собрали неопровержимые доказательства, позволившие в судебном порядке доказать виновность участников ячейки и вынести в их отношении обвинительный приговор

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ВС смягчил приговор осужденным вербовщикам террористов

13:17 13/10/2016 Верховный суд (ВС) РФ смягчил приговор в отношении четырех выходцев из Средней Азии, которые ранее были осуждены к лишению свободы на сроки от 28 до 30 лет за убийства, разбой и вербовку боевиков в террористическую группировку «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).
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