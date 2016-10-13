Депутат обжаловал отказ поставить на учет могилы Героев СССР

15:43 13/10/2016

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт - РАПСИ, Михаил Телехов. Депутат Законодательного собрания Петербурга Андрей Анохин направил в президиум Санкт-Петербургского городского суда кассационную жалобу на решение об отказе включить в перечень выявленных объектов культурного наследия пять захоронений Героев Советского Союза, сообщил в четверг РАПСИ истец.

Ранее апелляционная инстанция горсуда поддержала отказ Смольного в административном иске заявителя.

Ответчиком по этому делу выступает Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП).

Как следует из материалов дела, правозащитники обнаружили на Серафимовском кладбище пять неизвестных могил Героев Советского Союза Карелина Анотолия Михайловича (1922–1974 гг.), Мультана Николая Николаевича (1900–1975 гг.), Мусатова Николая Алексеевича (1911–1965 гг.), Соловьева Ивана Владимировича (1908–1971 гг.) и Сутырина Александра Александровича (1912–1955 гг.). Активисты обратились в КГИОП с требованием включить захоронения Героев в перечень выявленных объектов культурного наследия, но КГИОП отказал, сославшись на то, что объекты не образуют единого ансамбля. Но, по мнению Анохина, в законе ничего не сказано про ансамбль, достаточно факта, что захоронен Герой.

В феврале Куйбышевский районный суд предписал КГИОП повторно рассмотреть вопрос о включении в перечень вновь выявленных объектов культурного наследия захоронений могил героев СССР. Санкт-Петербургским городским судом 22 июня решение Куйбышевского районного суда было отменено, Анохину в иске отказано.

Суд апелляционной инстанции счёл, что захоронения указанных лиц, созданные в период с 1955 по 1975 годы, нельзя считать возникшими в результате исторических событий, поскольку они изначально не создавались с целью увековечения подвига героев СССР.

"Выводы суда противоречат как логике, так и правоприменительной практике. В частности в Москве захоронение трижды Героя Советского Союза Ивана Никитовича Кожедуба было включено в перечень выявленных объектов культурного наследия. А оно, как и многие другие захоронения Героев, также не возникло в результате исторических событий и не создавалось с целью увековечения подвига. В противном случае признание объектами культурного наследия культовых сооружении и могил выдающихся людей было бы невозможно", — пояснил Анохин.

В суде было отмечено, что законе "Об увековечении памяти погибших при защите Отечества" говорится: "Увековечению подлежит память погибших в ходе военных действий, при выполнении других боевых задач или при выполнении служебных обязанностей по защите Отечества, погибших при выполнении воинского долга на территориях других государств, умерших от ран, контузий, увечий или заболеваний, полученных при защите Отечества, независимо от времени наступления указанных последствий, а также пропавших без вести в ходе военных действий, при выполнении других боевых задач или при выполнении служебных обязанностей, погибших, умерших в плену, в котором оказались в силу сложившейся боевой обстановки, но не утративших своей чести и достоинства, не изменивших Родине".

Указанные Герои Советского Союза не погибли в ходе военных действий, при выполнении других боевых задач или при выполнении служебных обязанностей по защите Отечества, при выполнении воинского долга на территориях других государств.

"Но по закону захоронения Героев должны быть поставлены на государственный учёт и подлежат охране. И единственный способ это сделать — признать их выявленными объектами культурного наследия", — подчеркнул Анохин.

Таким образом административный истец просит отменить в полном объёме апелляционное определение Санкт-Петербургского городского суда и оставить в силе решение первой инстанции.

В Петербурге 486 могил Героев Отечества. И только 126 из них стоят на учете в КГИОП.