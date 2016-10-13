КС зарегистрировал запрос Минюста о выплате €1,9 млрд бывшим акционерам ЮКОСа

16:51 13/10/2016

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт - РАПСИ, Михаил Телехов. Конституционный суд РФ (КС) в четверг зарегистрировал запрос Министерства юстиции РФ о возможности исполнения постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате бывшим акционерам ОАО "НК "ЮКОС" 1,9 миллиарда евро, сообщили РАПСИ в пресс-службе КС.

"Запрос Минюста об исполнении дополнительного постановления ЕСПЧ от 31 июля 2014 года по делу «ОАО «Нефтяная компания «Юкос» против России» поступил в КС РФ 13 октября», - сказали в пресс-службе.

Как следует из материалов дела, запрос подготовлен на основании вывода Минюста о невозможности исполнения соответствующего постановления, а также на заключениях Федеральной службы судебных приставов и Федеральной налоговой службы.

Минюст считает, что обязательства, возложенные на РФ оспариваемым постановлением, основаны на применении ЕСПЧ положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод в истолковании, приводящем к их расхождению с Конституцией Российской Федерации.

ЕСПЧ обязал Россию выплатить бывшим акционерам ЮКОСа около 1,9 миллиарда евро компенсации за действия российских налоговых органов, за нарушение их прав на судебную защиту и справедливое судебное разбирательство. Минюст заявил, что не считает решение суда справедливым и беспристрастным.

КС имеет право признавать решения международных судов неисполнимыми в РФ.