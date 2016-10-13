Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
13/10/2016 20:04
Премия Рунета-2013

Судебная информация

Новости

Версия для печати

КС зарегистрировал запрос Минюста о выплате €1,9 млрд бывшим акционерам ЮКОСа

Сюжет: Дело ЮКОСа в Страсбургском суде
Контекст
Теги: Взыскание задолженности, Европейский суд по правам человека, Конституционный суд (КС) РФ, ЮКОС, Министерство юстиции РФ, Санкт-Петербург, Россия
16:51 13/10/2016

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 окт - РАПСИ, Михаил Телехов. Конституционный суд РФ (КС) в четверг зарегистрировал запрос Министерства юстиции РФ о возможности исполнения постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате бывшим акционерам ОАО "НК "ЮКОС" 1,9 миллиарда евро, сообщили РАПСИ в пресс-службе КС.

"Запрос Минюста об исполнении дополнительного постановления ЕСПЧ от 31 июля 2014 года по делу «ОАО «Нефтяная компания «Юкос» против России» поступил в КС РФ 13 октября», - сказали в пресс-службе.

Как следует из материалов дела, запрос подготовлен на основании вывода Минюста о невозможности исполнения соответствующего постановления, а также на заключениях Федеральной службы судебных приставов и Федеральной налоговой службы.

Минюст считает, что обязательства, возложенные на РФ оспариваемым постановлением, основаны на применении ЕСПЧ положений Конвенции о защите прав человека и основных свобод в истолковании, приводящем к их расхождению с Конституцией Российской Федерации.

ЕСПЧ обязал Россию выплатить бывшим акционерам ЮКОСа около 1,9 миллиарда евро компенсации за действия российских налоговых органов, за нарушение их прав на судебную защиту и справедливое судебное разбирательство. Минюст заявил, что не считает решение суда справедливым и беспристрастным.

КС имеет право признавать решения международных судов неисполнимыми в РФ.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

КС зарегистрировал запрос Минюста о выплате €1,9 млрд бывшим акционерам ЮКОСа

16:51 13/10/2016 Конституционный суд РФ (КС) в четверг зарегистрировал запрос Министерства юстиции РФ о возможности исполнения постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате бывшим акционерам ОАО "НК "ЮКОС" 1,9 миллиарда евро, сообщили РАПСИ в пресс-службе КС.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Следователь и эксперты рассказали суду о гильзах с места убийства Немцова

19:04 13/10/2016 Московский окружной военный суд допросил следователя и экспертов, собиравших и исследовавших гильзы от пуль с места убийства политика Бориса Немцова, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.

КС зарегистрировал запрос Минюста о выплате €1,9 млрд бывшим акционерам ЮКОСа

16:51 13/10/2016 Конституционный суд РФ (КС) в четверг зарегистрировал запрос Министерства юстиции РФ о возможности исполнения постановления Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о выплате бывшим акционерам ОАО "НК "ЮКОС" 1,9 миллиарда евро, сообщили РАПСИ в пресс-службе КС.

Арбитраж признал банкротом московский банк "Стратегия"

16:08 13/10/2016 Арбитражный суд Москвы удовлетворил заявление Центрального банка (ЦБ) РФ о признании банкротом ПАО АКБ «Стратегия», говорится в сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Мультимедиа

Фотолента: Руководство нового ВС РФ
Фотолента: Оглашение приговора по делу о пытках в ОП "Дальний"
Суд в Москве арестовал бойца Емельяненко
Все мультимедиа

Аналитика

Как правильно пожаловаться в Конституционный суд РФ
Что делать после победы в Страсбурге
Как правильно пожаловаться в ЕСПЧ
Вся аналитика
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера