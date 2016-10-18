ВС признал законным приговор командиру судна, виновному в гибели пограничников

Меркатор

15:05 18/10/2016

МОСКВА, 18 окт - РАПСИ, Олег Сивожелезов. Верховный суд (ВС) РФ оставил без изменений приговор в отношении командира пограничного судна Сергея Лоскина, осужденного к 6 годам лишения свободы за превышение полномочий, повлекшее за собой гибель 10 пограничников в Охотском море, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

Коллегия ВС по делам военнослужащих отказала в удовлетворении апелляционной жалобы защиты на приговор Дальневосточного окружного военного суда от 18 мая.

Решением суда командир пограничного корабля Лоскин был приговорен к шести годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Кроме того, приговором Дальневосточного военного суда заместитель командира судна Владимир Бекасов был признан виновным в нарушении уставных правил вахтенной службы и приговорен к восьми месяцам лишения свободы, однако в связи с истечением срока давности привлечения к уголовной ответственности он был освобожден от наказания

Инцидент, приведший к гибели 10 пограничников у острова Кунашир в Охотском море, произошел 24 января 2014 года. Как было установлено следствием и судом, российский пограничный корабль задержал рыболовное судно "Астор", шедшее под флагом Республики Сьерра-Леоне. Несмотря на позднее время суток и тяжелые погодные условия, командир пограничного судна приказал направить шлюпку с военнослужащими к "Астору". Во время шторма шлюпка перевернулась, что привело к гибели 10 пограничников.