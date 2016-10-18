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Суд взыскал 2 млрд руб с экс-главы предприятия по производству алкоголя

Теги: Прокуратура и следствие, Липецкая область, Россия
18:49 18/10/2016

МОСКВА, 18 окт - РАПСИ, Олег Сивожелезов. Октябрьский районный суд Липецка удовлетворил иск Химкинского городского прокурора, взыскав с экс-гендиректора ООО «Производственная компания Родина» (производитель алкогольных напитков) Сергея Дедикова 2 миллиарда рублей в качестве компенсации ущерба, причиненного неуплатой налогов, сообщается во вторник на сайте подмосковной прокуратуры.

Ранее вступившим в законную силу приговором Дедиков был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного пунктом "б" части 2 статьи 199 Уголовного кодекса РФ (уклонение от уплаты налогов).

Надзорное ведомство отмечает, что в 2011 году после отгрузки ряду организаций алкогольной продукции (более 7 миллионов  литров безводного спирта), руководитель предприятия внёс в декларации по акцизам и налогу на добавленную стоимость заведомо ложные сведения, существенно занизив объем реализованного товара.

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Суд взыскал 2 млрд руб с экс-главы предприятия по производству алкоголя

18:49 18/10/2016 Октябрьский районный суд Липецка удовлетворил иск Химкинского городского прокурора, взыскав с экс-гендиректора ООО «Производственная компания Родина» (производитель алкогольных напитков) Сергея Дедикова 2 миллиарда рублей в качестве компенсации ущерба, причиненного неуплатой налогов, сообщается во вторник на сайте подмосковной прокуратуры.
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