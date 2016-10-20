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ВС не пересмотрит отказ Центральной ППК в иске к РФ на 1,4 млрд руб

Контекст
Теги: Взыскание задолженности, Министерство финансов РФ, Верховный суд РФ, Москва, Россия
12:16 20/10/2016

МОСКВА, 20 окт — РАПСИ. Верховный суд (ВС) РФ отказался пересматривать судебные акты нижестоящих инстанций, согласно которым ОАО "Центральная пригородная пассажирская компания" (ЦППК) было отказано в иске к Российской Федерации в лице Минфина РФ о взыскании более 1,4 миллиарда рублей за перевозку льготных категорий граждан в 2012 году, говорится в материалах суда.

Арбитражный суд Москвы 6 мая 2015 года отклонил иск крупнейшего в России перевозчика в пригородном сообщении. Девятый арбитражный апелляционный суд подтвердил 15 марта 2016 года решение первой инстанции. ЦППК просила взыскать выпадающие доходы компании из-за перевозки федеральных льготников в электричках в 2012 году. Кассационная инстанция в июне оставила в силе решение арбитража и постановление апелляции.

Суд, отклоняя иск, указал, что обязательства перед истцом были полностью выполнены, в объеме предусмотренном контрактом, в соответствии с бюджетными ассигнованиями и установленным порядком обеспечения расходов. В период действия контракта ЦППК не инициировалось внесение в него изменений в части увеличения цены на 1,4 миллиарда рублей, доказательств обратного суду не представлено, говорится в решении.

Это не первый иск, который рассматривался в суде между сторонами. Так, в сентябре 2015 года ВС РФ не стал пересматривать судебные акты нижестоящих инстанций об отказе ЦППК о взыскание 1,4 миллиарда рублей за перевозку льготников в 2013 году. А 29 июня 2015 года Арбитражный суд Московского округа оставил в силе отказ ЦППК в иске к РФ в лице Минфина о взыскании убытков в размере 86,6 миллиона рублей за перевозку учащихся в 2011 году.

ОАО "Центральная ППК" — крупнейший перевозчик пассажиров среди пригородных пассажирских компаний России. Доля компании в пригородных пассажирских перевозках в Московском железнодорожном узле составляет более 80%, в целом по России — свыше 60%. Компания перевозит пассажиров в пригородном сообщении по территории Москвы, Московской, Смоленской, Владимирской, Рязанской, Брянской, Калужской, Тульской, Курской, Орловской областей.

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ВС не пересмотрит отказ Центральной ППК в иске к РФ на 1,4 млрд руб

12:16 20/10/2016 Верховный суд (ВС) РФ отказался пересматривать судебные акты нижестоящих инстанций, согласно которым ОАО "Центральная пригородная пассажирская компания" (ЦППК) было отказано в иске к Российской Федерации в лице Минфина РФ о взыскании более 1,4 миллиарда рублей за перевозку льготных категорий граждан в 2012 году.
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