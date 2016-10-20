ВС РФ признал законным пожизненный приговор нижегородцу за убийство семьи

Фото: предоставлено управлением взаимодействия со СМИ СК РФ

18:42 20/10/2016

МОСКВА, 20 окт - РАПСИ. Верховный суд (ВС) РФ признал законным приговор в отношении жителя Нижнего Новгорода Олега Белова, осужденного к пожизненному лишению свободы за убийство членов своей семьи и угрозу насилием в отношении полицейских, сообщает в четверг Генеральная прокуратура РФ.

По сообщению ведомства, ВС отклонил апелляционную жалобу защиты осужденного на приговор Нижегородского областного суда от 29 июня.

Резонансное убийство произошло в Нижнем Новгороде летом 2015 года. Полицейские, проникнув в квартиру давно не появлявшейся на людях семьи, нашли расчлененные останки шести детей и их матери. В преступлении сразу заподозрили отца семейства Олега Белова, который вскоре был задержан во Владимирской области, причем во время спецоперации он оказал сопротивление и был ранен. Позже следствие выяснило, что мужчина также убил собственную мать.

«Суд постановил признать Белова виновным в совершении преступлений, предусмотренных статьями «убийство» и «угроза применения насилия к представителю власти»… И назначить по совокупности преступлений наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима», — огласил решение судья Нижегородского областного суда.

Суд также постановил назначить подсудимому принудительные меры медицинского характера — наблюдение и лечение у психиатра по месту отбывания наказания. Кроме того, суд удовлетворил гражданский иск потерпевшей, тёщи подсудимого Валентины Зайцевой, о компенсации морального вреда в размере 5 миллионов рублей. «У суда нет сомнений, что убийство единственной дочери и внуков причинило моральные страдания», — отметил судья.

Кроме того, по сообщению официального представителя Следственного комитета России Владимира Маркина, стационарная судебно-психиатрическая экспертиза, проведенная во время предварительного следствия, показала, что Белов страдает психическим расстройством. При этом расстройство не исключает его вменяемости, поэтому Белов подлежит уголовной ответственности, пояснил Маркин.

Как установило следствие, предпосылками для трагической ситуации в семье были «вопросы личного характера между супругами». «Отсутствие реакции представителей власти на эти проблемы частного характера оказало сильнейшее влияние на их развитие», — отметил официальный представитель СК России.

Адвокаты настаивали на невиновности Белова по обеим статьям обвинения. Сам подсудимый, отказавшийся в мае от признательных показаний и неоднократно после этого заявлявший о своей непричастности к преступлениям, также просил суд признать его невиновным и оправдать.