КС разрешил иностранцам, вылечившимся от туберкулеза, возвращаться в Россию

12:22 24/10/2016

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт - РАПСИ - Михаил Телехов. Конституционный суд (КС) РФ в понедельник вынес постановление по делу о проверке конституционности положений Федерального закона «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию», разрешив иностранцам, вылечившимся от туберкулеза, возвращаться в Россию, сообщили РАПСИ в КС.

Конституционность закона о въезде в РФ рассматривалась в связи с жалобой гражданина Республики Корея. Дело было рассмотрено без публичных слушаний.

Решение основано на ранее вынесенных правовых позициях суда.

Как следует из материалов дела, гражданин республики Корея Ха Чжон Хюк работал главным тренером по тэквандо в культурном центре Посольства республики Корея. В 2014 году он заболел туберкулезом. Сначала он проходил лечение в Москве - в Туберкулёзной клинической больнице №3. Там ему предложили удалить левое лёгкое. Однако, он нашёл клинику в Корее, где его пообещали вылечить без оперативного вмешательства. Он уехал домой, где прошёл лечение в госпитале Евангелие при университете Косин. При выписке откуда было указано, что "его состояние удовлетворительное для ведения обычного образа жизни и оно не представляет опасности для окружающих". Однако Роспотребнадзор вынес решение «о нежелательности его пребывания на территории РФ». Это решение было принято органом власти во время лечения иностранца у себя на родине. Как сообщается в постановлении КС, несмотря на то, что он впоследствии выздоровел, запрет на его въезд на территорию РФ оставили в силе.

Ха Чжон Хюк посчитал неконституционным бессрочный запрет на свой въезд в РФ и обратился в КС.

В постановлении КС отметил, что в целях предотвращения угрозы здоровью населения законодатель вправе ограничивать въезд больных иностранцев в РФ. Между тем туберкулез относится к излечимым заболеваниям. И излечение от этой болезни может быть основанием для отмены подобных решений в отношении иностранцев. Законодательство предусматривает отсрочку в принятии решения о пребывании заболевшего иностранца в РФ, если он лечится в России и обязуется пройти курс лечения до выздоровления, но если он уезжает лечиться за рубеж, то это автоматически ведет к принятию решения о нежелательности его пребывания на территории РФ.

По мнению КС, отсутствие для такого иностранца возможности отмены решения органов власти, несмотря на документально подтвержденный факт его излечения, создает препятствие для его въезда РФ. Поэтому в этой части норма признана неконституционной. Законодателю предписано изменить закон, а дело заявителя должно быть пересмотрено.