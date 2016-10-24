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Суд приступил к рассмотрению по существу иска дочери Курехина к его вдове

Контекст
Теги: Октябрьский районный суд Петербурга, Санкт-Петербург, Россия
17:23 24/10/2016

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт — РАПСИ, Михаил Телехов. Октябрьский районный суд Петербурга в понедельник приступил к рассмотрению по существу исков Юлии Курёхиной, дочери известного музыканта от первого брака, о запрете использования произведений её отца к Санкт-Петербургскому общественному благотворительному фонду Сергея Курёхина и его руководителю — вдове музыканта Анастасии Курёхиной, сообщил РАПСИ адвокат Георгий Мелков, представляющий интересы истицы.

Как рассказал Мелков, сегодня судья огласила два иска, но ответчики не высказали своих позиций. "Мы ждали аргументированных отзывов на иск, но ответчики ничего сказать не смогли. Судья задавала им вопросы, ответы её не устроили", — сказал Мелков.

Суд отложил слушания на 21 ноября.

Как следует из материалов дела, родные Курехина вступили в право наследования. Юлии полагается 20 процентов от использования произведений отца. Но, как уверяет её адвокат, речь в иске не о деньгах.

"По закону, никто не может использовать произведения автора без согласия наследников. Фонд и Анастасия не согласовывают с Юлией проведение концертов. Вот в исках она и просит суд запретить без ее согласия использовать произведения отца, независимо от того, извлекается ли прибыль или нет", — утверждает истица в своих заявлениях.

Как пояснил РАПСИ свою позицию представитель фонда Курехина Станислав Корнилов, это невозможно с технической точки зрения. "Мы не понимаем, как нам согласовывать организацию концерта с человеком, который в процессе организации участия не принимает", — сказал Корнилов.

Сергей Курёхин — композитор, музыкант-авангардист, сценарист. Родился в 1954 году в Мурманске. В семнадцать лет переехал в Ленинград. Активный участник творческого андеграунда. Первым музколлективом был "Большой железный колокол". Первую пластинку издал в 1981 году. Участвовал в записи альбомом "Аквариума", записывал соло для "Алисы" и "Кино". В 30-летнем возрасте создал группу "Поп-механика", которая устраивала театрализованные концертные номера. Дискография Курехина составляет около пятидесяти пластинок. Композитор умер в 1996 году. В 1997 году был создан благотворительный фонд его имени, президентом которого стала вторая жена музыканта, Анастасия. Фонд проводит концерты с исполнением произведений Курёхина по всей стране.

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Суд приступил к рассмотрению по существу иска дочери Курехина к его вдове

17:23 24/10/2016 Октябрьский районный суд Петербурга в понедельник приступил к рассмотрению по существу исков Юлии Курёхиной, дочери известного музыканта от первого брака, о запрете использования произведений её отца к Санкт-Петербургскому общественному благотворительному фонду Сергея Курёхина и его руководителю — вдове музыканта Анастасии Курёхиной, сообщил РАПСИ адвокат Георгий Мелков, представляющий интересы истицы.
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