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Главный врач призывной комиссии Петербурга оставлен под стражей

Контекст
Теги: Коррупция, Октябрьский районный суд Петербурга, Следственный комитет РФ, Санкт-Петербург, Россия
17:46 24/10/2016

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 24 окт — РАПСИ, Михаил Телехов. Октябрьский районный суд Петербурга продлил сроки содержания под стражей председателю военно-врачебной комиссии Петербурга Самиру Мурсалову, обвиняемому во взяточничестве, и бывшему сотруднику военно-врачебной комиссии Владимиру Качко, обвиняемому в пособничестве в получении взятки, сообщили в понедельник РАПСИ в пресс-службе суда.

О продлении ареста ходатайствовал старший следователь ГСУ СК РФ по Петербургу.

"Срок содержания под стражей обвиняемым был продлен до 15 декабря включительно", — уточнили в суде.

Мурсалов и Качко были задержаны в апреле. Как следует из материалов дела, руководство и сотрудники военного комиссариата Петербурга с середины 2011 года по конец 2015 года принимали взятки от призывников на сумму от 110 тысяч рублей. Потом, по данным СК РФ, преступная группа осуществляла схему по получению недостоверных заключений комиссии об ограниченной годности или отсутствии годности. Ее, по версии следствия, обеспечивал Мурсалов и его коллеги.

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Главный врач призывной комиссии Петербурга оставлен под стражей

17:46 24/10/2016 Октябрьский районный суд Петербурга продлил сроки содержания под стражей председателю военно-врачебной комиссии Петербурга Самиру Мурсалову, обвиняемому во взяточничестве, и бывшему сотруднику военно-врачебной комиссии Владимиру Качко, обвиняемому в пособничестве в получении взятки, сообщили в понедельник РАПСИ в пресс-службе суда.
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