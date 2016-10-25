Лебедев заявил о необходимости внести изменения в кодекс судейской этики

12:27 25/10/2016

МОСКВА, 25 окт - РАПСИ, Людмила Кленько. Российский кодекс судейской этики может подвергнуться частичным изменениям, об этом заявил председатель Верховного суда (ВС) РФ Вячеслав Лебедев во время совещания судей Уральского федерального округа в Екатеринбурге.

По словам Лебедева, изменения могут коснуться статьи "Принцип объективности и беспристрастности", в которой говорится о том, что "судья должен отказаться от рассмотрения дела, если есть предусмотренные законом основания для отвода судьи, либо если может возникнуть конфликт интересов, либо может возникнуть ситуация, ставящая под сомнение беспристрастность судьи". По мнению главы ВС РФ, эта часть применяется формально.

"Например, судья рассматривает дело, одним из участников которого является организация, сотрудниками которой могут быть его родственники. Никаких вопросов к ним нет, все законно, но в дальнейшем, когда он желает занять вышестоящую должность, ему отказывают в этом, аргументируя тем, что он рассмотрел дело с участием своих родных. То есть видят в этом элементы коррупционного риска, но разве можно так делать? Надо же разбираться в каждой ситуации конкретно. Поэтому будет поставлен вопрос либо о изменении редакции данной части, либо о ее изъятии", — сказал Лебедев.

