Рейтинг@Mail.ru
Функционирует при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям
25/10/2016 16:25
Премия Рунета-2013

Судебная информация

Новости

Версия для печати

Лебедев заявил о необходимости внести изменения в кодекс судейской этики

Контекст
Теги: Верховный суд РФ, Вячеслав Лебедев, Свердловская область, Россия
12:27 25/10/2016

МОСКВА, 25 окт - РАПСИ, Людмила Кленько. Российский кодекс судейской этики может подвергнуться частичным изменениям, об этом заявил председатель Верховного суда (ВС) РФ Вячеслав Лебедев во время совещания судей Уральского федерального округа в Екатеринбурге.

По словам Лебедева, изменения могут коснуться статьи "Принцип объективности и беспристрастности",  в которой говорится о том, что "судья должен отказаться от рассмотрения дела, если есть предусмотренные законом основания для отвода судьи, либо если может возникнуть конфликт интересов, либо может возникнуть ситуация, ставящая под сомнение беспристрастность судьи". По мнению главы ВС РФ, эта часть применяется формально.

"Например, судья рассматривает дело, одним из участников которого является организация, сотрудниками которой могут быть его родственники. Никаких вопросов к ним нет, все законно, но в дальнейшем, когда он желает занять вышестоящую должность, ему отказывают в этом, аргументируя тем, что он рассмотрел дело с участием своих родных. То есть видят в этом элементы коррупционного риска, но разве можно так делать? Надо же разбираться в каждой ситуации конкретно. Поэтому будет поставлен вопрос либо о изменении редакции данной части, либо о ее изъятии", — сказал Лебедев.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Лебедев заявил о необходимости внести изменения в кодекс судейской этики

12:27 25/10/2016 Российский кодекс судейской этики может подвергнуться частичным изменениям, об этом заявил председатель Верховного суда РФ Вячеслав Лебедев во время совещания судей Уральского федерального округа в Екатеринбурге.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

МАК опубликовал окончательный отчет по расследованию крушения Falcon

13:55 25/10/2016 Межгосударственный авиационный комитет (МАК) опубликовал окончательный отчет по результатам расследования авиационного происшествия — катастрофы самолета Falcon в аэропорту "Внуково", в которой погиб глава французской нефтегазовой компании Total Кристоф де Маржери.

Вакцинацию против гриппа прошло более 30% москвичей — Роспотребнадзор

15:12 25/10/2016 Управление Роспотребнадзора по Москве сообщило, что в ходе предсезонной вакцинации против гриппа за счёт всех источников финансирования в столице привито 3,6 миллиона человек (30,3% всего населения города).

Суд в США приостановил запрет на "селфи" с избирательными бюллетенями — СМИ

13:19 25/10/2016 Федеральный суд в Мичигане, США, вынес в понедельник решение в пользу истца, оспорившего закон, запрещающий голосующим на выборах фотографировать свои заполненные бюллетени и размещать снимки в социальных сетях.

Мультимедиа

Фотолента: Руководство нового ВС РФ
Фотолента: Оглашение приговора по делу о пытках в ОП "Дальний"
Суд в Москве арестовал бойца Емельяненко
Все мультимедиа

Аналитика

Как правильно пожаловаться в Конституционный суд РФ
Что делать после победы в Страсбурге
Как правильно пожаловаться в ЕСПЧ
Вся аналитика
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера