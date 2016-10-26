Суд признал законным приговор по "микрофонному делу" в отношении Волкова

10:22 26/10/2016

МОСКВА, 26 окт — РАПСИ, Людмила Кленько. Новосибирский областной суд отклонил апелляционную жалобу оппозиционера Леонида Волкова на приговор, в соответствии с которым он признан виновным в воспрепятствовании журналистской деятельности и оштрафован на 30 тысяч рублей, сообщил Волков в своем твиттере.

"Приговор оставить без изменений", — говорится в публикации.

Таким образом, приговор суда первой инстанции вступил в законную силу.

Ранее Волков сообщал в соцсетях, что суд приговорил его к штрафу в 30 тысяч рублей. переквалифицировав обвинение с части 3 статьи 144 (воспрепятствование работе журналиста с применением насилия) на часть 1 той же статьи (воспрепятствование работе журналиста).

По версии следствия, в июле 2015 года в Новосибирске Волков воспрепятствовал видеосъемке журналистов телеканала LifeNews, принуждал журналиста к отказу от распространения информации. Отмечалось, что Волков якобы повредил микрофон корреспондента LifeNews Александра Поступинского, а к нему самому применил насилие, "схватив и с силой сжимая руку журналиста". В рамках расследования дела были проведены экспертизы, установившие наличие повреждений на микрофоне, которые могли образоваться в результате действий Волкова.

