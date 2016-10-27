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Продлен арест полицейского, обвиняемого в избиении мужчин за кражу орехов

Теги: Превышение должностных полномочий, МВД РФ, Россия
16:09 27/10/2016

МОСКВА, 27 окт — РАПСИ, Диана Гуцул. Советский районный суд Улан-Удэ в четверг продлил срок ареста начальнику отделения уголовного розыска ОМВД по Закаменскому району Эрдэму Хажитову, обвиняемому в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств в отношении задержанных по подозрению в краже орехов, сообщил РАПСИ адвокат Виктор Лапердин.

"Суд продлил ему срок ареста на два месяца, до 27 декабря. Свою вину полицейский не признал и от дачи показаний отказывается", — рассказал Лапердин, представляющий интересы потерпевшей стороны.

По данным следствия, 24 сентября этого года в городе Закаменске злоумышленники похитили крупную партию кедрового ореха со склада.

Как следует из материалов дела, после допроса сторожа оперативники выяснили, что к преступлению могут быть причастны двое местных жителей. В тот же день подозреваемых задержали и доставили в райотдел полиции.

"Там, согласно материалам дела, начальник отделения угрозыска Хажитов и двое оперуполномоченных применили к мужчинам пытки с использованием электрошокера и наручников. Впоследствии обоих потерпевших с телесными повреждениями пришлось госпитализировать", — рассказал собеседник агентства.

Уголовное дело о превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств находится в производстве отдела по расследованию особо важных дел СУ СКР по Бурятии (Улан-Удэ).

Хажитов заключён под стражу, его подчиненные находятся под домашним арестом. Свою вину фигуранты не признают.

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Продлен арест полицейского, обвиняемого в избиении мужчин за кражу орехов

16:09 27/10/2016 Советский районный суд Улан-Удэ в четверг продлил срок ареста начальнику отделения уголовного розыска ОМВД по Закаменскому району Эрдэму Хажитову, обвиняемому в превышении должностных полномочий с применением насилия и специальных средств в отношении задержанных по подозрению в краже орехов, сообщил РАПСИ адвокат Виктор Лапердин.
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