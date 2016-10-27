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Верховный суд РФ не пересмотрит спор о бренде Corona Extra

Контекст
Теги: Товарный знак, Авторское право, Верховный суд РФ, Москва, Россия
17:31 27/10/2016

МОСКВА, 27 окт — РАПСИ. Верховный суд (ВС) РФ отказался пересматривать решение об отказе импортеру пива ООО "Мультибир" в иске о досрочном прекращении охраны товарного знака Corona Extra, принадлежащего мексиканской фирме Cerveceria Modelo S. A., говорится в материалах дела.

СИП в качестве первой инстанции отказал импортеру пива в соответствующем иске 11 марта. Затем решение первой инстанции суд в июле уже подтвердил в качестве кассации.

Согласно материалам дела, словесный товарный знак зарегистрирован Роспатентом еще в 1989 году на имя компании Cerveceria Modelo S. A. в отношении товара "пиво" 32-го класса Международной классификации товаров и услуг (МКТУ). "Мультибир" являясь лицом, осуществляющим ввоз на территорию РФ пива, ссылалось на свою заинтересованность в использовании словесного обозначения Corona Extra в качестве средства индивидуализации товаров и на якобы неиспользование правообладателем спорного товарного знака в течение трех лет.

Представленные правообладателем доказательства подтверждают использование оспариваемого товарного знака на территории РФ с согласия Cerveceria Modelo S. A. для маркировки производимого им пива и ввоза указанного товара на территорию РФ дистрибьютором ОАО "САН ИнБев" (третье лицо по делу), говорится в решении первой инстанции.

"Поскольку ответчиком доказано использование спорного товарного знака для товара "пивной напиток", которое представляет собой алкогольный напиток "пиво с добавками", то его правовая охрана в отношении товара "пиво", по мнению суда, также не может быть прекращена", — говорится в решении СИП.

Фирма Cerveceria Modelo S. A. основана в 1922 году. Компания является лидером по производству и продаже пива в Мексике. С 2013 года входит в международную пивоваренную корпорацию AB InBev, российским подразделением которой является ОАО "САН ИнБев".

ООО "Мультибир" — импортер фасованного пива на территорию России.

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Верховный суд РФ не пересмотрит спор о бренде Corona Extra

17:31 27/10/2016 Верховный суд (ВС) РФ отказался пересматривать решение об отказе импортеру пива ООО "Мультибир" в иске о досрочном прекращении охраны товарного знака Corona Extra, принадлежащего мексиканской фирме Cerveceria Modelo S. A., говорится в материалах дела.
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