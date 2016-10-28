Ужесточено наказание отцу и сыну Евгамуковым за убийство парламентария КЧР

12:56 28/10/2016

МОСКВА, 28 окт — РАПСИ, Людмила Кленько. Верховный суд (ВС) РФ постановил ужесточить наказание отцу и сыну Евгамуковым, осужденным на 7 и 12 лет колонии за убийство депутата парламента Карачаево-Черкесии Мухамеда Кунижева в июле 2014 года, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

"Апелляционным определением Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда Российской Федерации наказание, назначенное Хомготу Евгамукову, изменено на 14 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима с ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев, а наказание, назначенное Псабиде Евгамукову, изменено на 10 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима с ограничением свободы на 1 год и 6 месяцев. В остальном приговор Верховного Суда КЧР оставлен без изменения", - говорится в сообщении.

Так, соответствии с приговором ВС КЧР осужденные также обязаны выплатить 3,4 миллиона рублей в пользу двух потерпевших.

По данным следствия, 61-летний Псабиду Евгамуков и его 32-летний сын Хомгот в июле 2014 года приехали к футбольному полю на западной окраине аула Псыж, где депутат играл в футбол. С расстояния 2-5 метров один из мужчин три раза выстрелил по Кунижеву из карабина, после чего второй произвел еще 3 выстрела из травматического пистолета. Убийство было совершено по почве неприязненных отношений между депутатом и старшим Евгамуковым.

Евгамуковы были задержаны в ноябре 2014 года.