Пациент взыскал с больницы 600 тыс рублей за осложнения после медобследования

13:41 28/10/2016

МОСКВА, 28 октября - РАПСИ, Олег Сивожелезов. Верх-Исетский суд Екатеринбурга взыскал 600 тысяч рублей со Свердловской областной клинической больницы № 1 в пользу пациента, пострадавшего от осложнений, развившихся после медицинского обследования, сообщил РАПСИ адвокат истца Алексей Бушмаков.

Защитник уточнил, что в соответствии с законом "О защите прав потребителей" больница выплатит 200 тысяч рублей штрафа, еще 400 тысяч рублей было взыскано с лечебного учреждения в качестве компенсации морального вреда.

Бушмаков рассказал, что его клиент - 60-летний Сергей Тараскин, ранее перенесший операцию на сердце, в апреле 2015 года прибыл в Свердловскую областную клиническую больницу № 1 на чреспищеводную эхокардиографию. Данный метод обследования сердца предполагает ультразвуковое исследование, проводящееся посредством размещения датчика в пищеводе.

После процедуры обследования мужчина почувствовал боль в области шеи и был доставлен врачами скорой помощи в другую больницу в связи с резким ухудшением состояния. У Тараскина было выявлено повреждение мягких тканей пищевода, а также скопившийся с правой стороны горла воздух, который было необходимо дренировать. В результате пациенту была назначена хирургическая операция; лишь 14 мая Тараскин был переведен из реанимации, и через неделю выписан из больницы в удовлетворительном состоянии. По словам адвоката, его клиент до сих пор наблюдается у хирурга, ежедневно ходит на перевязки, принимает лекарства.

Как отметил Бушмаков, назначенная судом медицинская экспертиза выявила прямую причинно-следственную связь между действиями медиков Свердловской областной клинической больницы № 1 и повреждением пищевода, приведшего к развитию осложнений. Кроме того, по итогам проведенной проверки прокуратура установила нарушения при оказании Тараскину медицинской помощи. Главному врачу Свердловской областной клинической больницы № 1 было внесено представление об устранении нарушений, проводивший обследование врач был отстранен от работы, связанной с чреспищеводной эхокардиокграфией, а кардиолог получил замечание.