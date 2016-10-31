Сотрудники колонии приговорены к условным срокам за избиение осужденных

Пресс-служба УФСИН по Забайкальскому краю

12:38 31/10/2016

МОСКВА, 31 окт - РАПСИ, Диана Гуцул. Краснокаменский городской суд приговорил восьмерых сотрудников ИК-10 УФСИН по Забайкальскому краю к 4 и 4,5 годам лишения свободы условно за превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств, сообщил РАПСИ адвокат Руслан Самедов.

"Всем назначен условный срок наказания: Александру Зинченко— 4,5 года, Алексею Малкину, Роману Ушакову, Виталию Гаркуше, Руслану Конкулову, Александру Карпенко, Игорю Козулину и Андрею Литвинцеву — по 4 года. Кроме того, они лишены права работать в уголовно-исполнительной системе в течение двух лет", - сказал РАПСИ Самедов, представляющий интересы потерпевшей стороны.

По данным следствия, в ночь с 16 на 17 апреля 2011 года в исправительной колонии № 10 группа осужденных, несогласных с установленным администрацией режимом, устроила бунт. Начался пожар, который уничтожил почти все жилые корпуса, хозяйственные и административные здания.

Как следует из материалов дела, после произошедшего по приказу руководства исправительного учреждения несколько сотен осужденных согнали на плац для этапирования в другие колонии, где впоследствии многие из них подверглись психологическому и физическому насилию.

"Так, например, один осуждённый из Читы рассказал, что после пожара около 5 часов утра на территорию колонии в камуфляжной форме, бронежилетах, со щитами и резиновыми дубинками в руках вошли агрессивные настроенные сотрудники колонии. Ударами дубинок всех без исключения осужденных согнали на плац, затем распределили по отрядам и посадили на корточки. Затем заключенных по одному сопровождали к зданию дежурной части и уводили в ШИЗО", - рассказал ранее собеседник агентства.

Половине осужденных были вынесены обвинительные приговоры за апрельские события, восьми сотрудникам ИК-10 предъявили обвинение в превышении должностных полномочий с применением насилия и спецсредств.

Потерпевшими были признаны 30 человек. Материалы уголовного дела составили более 40 томов.