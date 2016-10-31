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Арестован подозреваемый в убийстве судьи в КЧР из-за решения о сокращении пенсии

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Теги: Убийство, Карачаево-Черкесия, Россия
13:21 31/10/2016

МОСКВА, 31 окт — РАПСИ, Людмила Кленько. Черкесский городской суд на два месяца заключил под стражу мужчину, подозреваемого в убийстве судьи Малокарачаевского районного суда Карачаево-Черкесии по причине вынесенного решения о сокращении пенсии, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

"Черкесским городским судом в отношении жителя села Терезе Малокарачаевского района Карачаево-Черкесской Республики, подозреваемого в совершении убийства судьи Малокарачаевского районного суда (статья 295 Уголовного кодекса Российской Федерации), избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок в два месяца, то есть по 27 декабря 2016 года включительно", — говорится в сообщении.

По данным Следственного управления Следственного комитета по КЧР, 20 октября судья Руслан Боташев вышел из магазина и сел за руль автомобиля. В этот момент к окну машины со стороны пассажирского сиденья подошел мужчина и пять раз выстрелил из нарезного оружия, после чего скрылся. Через некоторое время  после преступления он был задержан.

По данным СМИ, на допросе подозреваемый объяснил, что три года назад по решению судьи Боташева у него значительно была сокращена пенсия, что впоследствии стало причиной убийства.

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Арестован подозреваемый в убийстве судьи в КЧР из-за решения о сокращении пенсии

13:21 31/10/2016 Черкесский городской суд на два месяца заключил под стражу мужчину, подозреваемого в убийстве судьи Малокарачаевского районного суда Карачаево-Черкесии по причине вынесенного решения о сокращении пенсии, сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.
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