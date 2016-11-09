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Военнослужащие, чья вина не доказана, не несут материальную ответственность - КС

Сюжет: Деятельность Конституционного суда РФ в 2016 году
Контекст
Теги: Конституционный суд (КС) РФ, Санкт-Петербург, Россия
18:04 09/11/2016

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 ноя - РАПСИ, Михаил Телехов. Конституционный суд (КС) РФ в среду признал неконституционной норму федерального закона "О материальной ответственности военнослужащих" в части возмещения ущерба в рамках гражданского судопроизводства, причиненного фигурантом уголовного дела, прекращенного по истечении срока давности, то есть без установления виновности лица в уголовном процессе. Соответствующее постановление КС опубликовано на сайте суда.

Этот вопрос рассматривался без публичных слушаний по жалобе бывшего командира войсковой части 52361 Дмитрия Батарагина.

Как следует из материалов дела, Батаргин и бывший техник отдела эксплуатации специальных систем той же войсковой части старший лейтенант Константин Ходулин подозревались в халатности. В ходе предварительного следствия было установлено, что в результате небрежного отношения Батарагина и Ходулина к службе государству в лице Министерства обороны Российской Федерации причинен материальный ущерб в размере 2,4 миллиона рублей. Дело было прекращено в связи с истечением сроков давности уголовного преследования.

Но решением Краснознаменского гарнизонного военного суда от 31 марта 2015 года, оставленным без изменения апелляционным определением судебной коллегии по гражданским делам 3 окружного военного суда от 29 июня 2015 года, иск Минобороны к Батарагину и Ходулину о возмещении ущерба, причиненного преступлением был удовлетворен частично: с Батарагина взысканы денежные средства в размере одного миллиона рублей, а с Ходулина – 300 тысяч рублей.

Принимая такое решение, суды исходили из того, что вина этих лиц в совершении преступления установлена и доказана органом предварительного расследования и что, давая согласие на прекращение уголовного дела в связи с истечением сроков давности уголовного преследования, то есть по нереабилитирующему основанию, они полностью признали свою вину как в совершении преступления, так и в причинении материального ущерба, а потому должны нести материальную ответственность.

Но Батаргин посчитал, что эти нормы противоречат Конституции, так как позволяют судам при отсутствии приговора в отношении военнослужащего делать вывод о его виновности в рамках гражданского судопроизводства.

Конституционный суд подчеркнул, что в целом повышенные требования к военным о возмещении причиненного ими ущерба федеральному имуществу законны. Тем не менее, в постановлении КС отмечено, что один вид судопроизводства не должен подменять собой другие. Лица, в отношении которых уголовное дело прекращено в связи с истечением срока давности уголовного преследования - не признаны виновными в совершении преступления, а решение о прекращении дела не равнозначно приговору суда.

КС постановил, что суды не вправе при рассмотрении гражданского дела о взыскании с лица полной суммы причиненного ущерба делать выводы о его виновности, ссылаясь на фактические обстоятельства, установленные органом предварительного расследования. Иной подход противоречил бы принципу презумпции невиновности и приводил к вынесению несправедливых судебных решений. Законодателю предписано поправить закон, а дело заявителя должно быть пересмотрено.

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Военнослужащие, чья вина не доказана, не несут материальную ответственность - КС

18:04 09/11/2016 Конституционный суд (КС) РФ в среду признал неконституционной норму федерального закона "О материальной ответственности военнослужащих" в части возмещения ущерба в рамках гражданского судопроизводства, причиненного фигурантом уголовного дела, прекращенного по истечении срока давности, то есть без установления виновности лица в уголовном процессе.
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