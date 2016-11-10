КС РФ разрешил домовладельцам защищать права на имущество общего пользования

10:49 10/11/2016

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя — РАПСИ, Михаил Телехов. Конституционный суд (КС) РФ в четверг постановил, что положения закона № 122-ФЗ "О государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним", которые мешают домовладельцу Барвихи оспорить продажу местным ТСЖ участка с объектами общего пользования - дорогами и коммуникациями, не противоречат Конституции РФ, передает корреспондент РАПСИ из зала суда.

То есть, по мнению КС, регистрация права собственности на недвижимое имущество ТСЖ не препятствует судебной защите домовладельцев.

Поводом к рассмотрению послужила жалоба домовладельца из Барвихи Николая Марасанова, который пытался оспорить в суде продажу местным ТСЖ нескольких земельных участков в границах поселка.

В результате сделки, в собственность юридического лица перешли находящееся на участке имущество общего пользования жителей поселка — объекты инфраструктуры.

Это, как сообщает заявитель, создало реальные проблемы для жителей Барвихи, являющихся собственниками домов, но не входящих в состав ТСЖ. Отчуждены были дороги, тропинки, инженерно-технические коммуникации, здания КПП, трансформаторная подстанция, канализационно-насосная станция, пожарный пруд и так далее. Все, как объяснял Марасанов, оказалось в частных руках. В результате, по его словам, кого-то не пустили на территорию посёлка с коляской, кого-то не пустили на машине, кому-то забетонировали канализационный люк...

Как следует из материалов дела, Марасанов оспаривает второй абзац пункта 1 статьи 2 закона № 122-ФЗ, в котором говорится: "Государственная регистрация является единственным доказательством существования зарегистрированного права. Зарегистрированное право на недвижимое имущество может быть оспорено только в судебном порядке".

В федеральных судах по заявлению Марасанова было установлено, что он не обладает правом собственности на имущество общего пользования — то есть, у него нет государственной регистрации права на это имущество, и поэтому он не может истребовать его в судебном порядке.

По мнению заявителя, государственная регистрация в данном случае не защищает права собственников, а имеет обратные свойства — создаёт препятствия для защиты интересов домовладельцев.

По мнению КС, закон не связывает факт приобретения права собственности на индивидуальный жилой дом с возникновением доли в праве собственности на имущество общего пользования.

"Объекты инфраструктуры, обслуживающие частные дома, обладают отличными от общего имущества в многоквартирном доме характеристиками. В случае несогласия с совершенными ТСЖ сделками домовладельцы вправе оспаривать их в суде", - сказала судья Ольга Хохрякова, зачитывавшая постановление КС.

Таким образом, судьи КС посчитали, что оспариваемая норма не предполагает, что отсутствие регистрации права собственности является препятствием для судебной защиты владельцами индивидуальных жилых домов своих имущественных интересов, а соответственно не противоречит Конституции РФ.

Как пояснил РАПСИ судья КС Владимир Ярославцев, Марасанов имеет полное право на судебную защиту. "Он был членом ТСЖ с 2003 до 2010 года, потом вышел из ТСЖ. Процесс отчуждения общего имущества по инициативе ТСЖ начался в 2005 году. Тогда он не обращался в суд, а активные юридические действия начал уже в 2013 году. Причём хотел истребовать часть общего имущества в судебном порядке. Ему намекали в судах, что можно ставить вопрос о возмещении ущерба. Но он не менял своей позиции. Ни при каких обстоятельствах оспаривые им положения не препятствуют судебной защите его прав, а судьбу общего имущества решило товарищество коллективно. Мы намекнули законодателю, что нужен специальный закон, который бы регулировал вопросы общего имущества в поселках на примере общедолевого имущества в многоквартирных домах", - сказал Ярославцев.