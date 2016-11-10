Суд арестовал до 30 ноября 6 членов ячейки Хизб ут-Тахрир в Петербурге

12:43 10/11/2016

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноя — РАПСИ, Михаил Телехов. Кировский районный суд Петербурга избрал меру пресечения в виде заключения под стражу до 30 ноября в отношении шести человек, обвиняемых в создании на территории региона ячейки террористической организации Хизб ут-Тахрир аль Ислами и в участии в деятельности этой организации, сообщили в четверг РАПСИ в пресс-службе суда.

Следователь Управления ФСБ по Петербургу и Ленинградской области ходатайствовал об аресте трёх уроженцев Дагестана, двух местных жителей и одного гражданина Таджикистана. Суд ходатайства удовлетворил. Обвиняемые заключены под стражу до 30 ноября.

Как следует из материалов дела, в период с ноября 2013 года по настоящее время на территории Петербурга и Ленинградской области действовала ячейка сторонников "Партии исламского освобождения" (Хизб ут-Тахрир аль Ислами — признана решением Верховного Суда РФ от 14 февраля 2003 года террористической организацией и запрещена на территории Российской Федерации). По данным следствия, члены указанной организации, будучи осведомлены о том, что указанная организация признана террористической и ее деятельность запрещена на территории РФ, умышленно создали условия для ее развития и функционирования на территории Петербурга и Ленинградской области. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 205.5 УК РФ (Организация деятельности террористической организации и участие в деятельности такой организации). Все фигуранты были задержаны 8 ноября.

В ходе реализации оперативных материалов сотрудниками полиции были задержаны и полностью изобличены активные участники данной организации: трое уроженцев Дагестана — А.М. Ахмедов, И.Д. Ахмедов, Э.М. Мамедов, двое местных жителей — М.О. Цветков, В.И. Шмотов, а также гражданин Таджикистана — А.А. Юсуфов.

В ходе обыска по адресам проживания указанных лиц были изъяты электронные носители информации, печатные издания, в том числе книги идеолога международной террористической организации Набхани, выпуски журналов "Альвай" и другие издания, включенные в федеральный список экстремистских материалов.