Уголовное дело "Кировлеса" в отношении Навального поступило в суд

пресс-служба Московского городского суда, Людмила Кленько

17:02 22/11/2016

МОСКВА, 22 ноя — РАПСИ, Диана Гуцул. Материалы уголовного дела в отношении оппозиционера Алексея Навального, обвиняемого в хищении средств госпредприятия «Кировлес», поступили в Ленинский районный суд Кирова, сообщили РАПСИ в суде.

«Дело в отношении Навального Алексея и Офицерова Петра поступило в суд, слушания пока не назначены", — сказала в суде.

Ранее Верховный суд РФ отменил обвинительный приговор по данному делу с учетом постановления Европейского суда по правам человека и направил его на новое рассмотрение.

В 2013 году Навальный и экс-глава «Вятской лесной компании» Офицеров были приговорены к 5 и 4 годам условно за растрату имущества «Кировлеса». Ранее по этому же делу был осуждён бывший гендиректор «Кировлеса» Вячеслав Опалев.