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Уголовное дело "Кировлеса" в отношении Навального поступило в суд

Сюжет: Дело "Кировлеса"
Контекст
Теги: Хищения, Петр Офицеров, Алексей Навальный, Кировская область, Россия
17:02 22/11/2016

МОСКВА, 22 ноя — РАПСИ, Диана Гуцул. Материалы уголовного дела в отношении оппозиционера Алексея Навального, обвиняемого в хищении средств госпредприятия «Кировлес», поступили в Ленинский районный суд Кирова, сообщили РАПСИ в суде.

«Дело в отношении Навального Алексея и Офицерова Петра поступило в суд, слушания пока не назначены", — сказала в суде.

Ранее Верховный суд РФ отменил обвинительный приговор по данному делу с учетом постановления Европейского суда по правам человека и направил его на новое рассмотрение.

В 2013 году Навальный и экс-глава «Вятской лесной компании» Офицеров были приговорены к 5 и 4 годам условно за растрату имущества «Кировлеса». Ранее по этому же делу был осуждён бывший гендиректор «Кировлеса» Вячеслав Опалев.

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Уголовное дело "Кировлеса" в отношении Навального поступило в суд

17:02 22/11/2016 Материалы уголовного дела в отношении оппозиционера Алексея Навального, обвиняемого в хищении средств госпредприятия «Кировлес», поступили в Ленинский районный суд Кирова, сообщили РАПСИ в суде.
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