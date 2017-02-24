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Новое уголовное дело экс-полковника ГРУ Квачкова направлено в суд

Сюжет: Процесс по делу Владимира Квачкова
Контекст
Теги: Прокуратура и следствие, Владимир Квачков, Республика Мордовия, Россия
13:01 23/11/2016

МОСКВА, 23 ноя — РАПСИ, Диана Гуцул. Приволжский окружной военный суд Мордовии рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) РФ Владимира Квачкова, обвиняемого в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, сообщает в среду прокуратура.

Квачков в данный момент отбывает наказание за попытку вооруженного мятежа.

"Заместителем прокурора республики Алексеем Березиным утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Квачкова. Материалы уголовного дела направлены в Приволжский окружной военный суд для рассмотрения по существу предъявленного обвинения", — сообщает ведомство.

Как следует из материалов дела, в июне 2015 года Квачков, отбывая наказание в учреждениях УФСИН России по Республике Мордовия, преследуя цель доведения до неограниченного круга лиц подготовленного им обращения, с использованием мобильного телефона записал  видеообращение, которое затем другим заключенным было передано на электронный адрес лиц, находящихся на свободе. Впоследствии указанные лица разместили видеоролик под названием "Квачков в ИК-5 Мордовия" в свободном доступе в сети "Интернет".

"По заключению экспертов в указанном видеоролике содержатся лингвистические и психологические признаки побуждения неопределенного круга лиц к совершению негативных (агрессивных, насильственных) действий в отношении представителей государственной власти в Российской Федерации, побуждения к совершению действий, направленных на насильственный захват действующей государственной власти в России, совершенный агрессивным, вооруженным способом. Таким образом, в своем видеообращении Квачков публично призывает неопределенный круг лиц к совершению насильственного захвата государственной власти в Российской Федерации, то есть к осуществлению террористической деятельности", — указывает прокуратура.

Как ранее сообщила РАПСИ адвокат Квачкова Оксана Михалкина, Квачков отрицает свою вину.

Широкую известность Квачков получил в 2005 году, когда ему предъявили обвинение в покушении на одного из наиболее влиятельных людей в российской власти 1990-2000-х годов, ныне главу "Роснано" Анатолия Чубайса.

После трехлетнего заключения Квачков был оправдан, однако уже на следующий день суд арестовал его по новому делу о подготовке мятежа, имеющему гриф "секретно". В феврале 2013 года Мосгорсуд приговорил Квачкова к 13 годам лишения свободы, позднее Верховный суд смягчил приговор до восьми лет колонии строго режима.

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Новое уголовное дело экс-полковника ГРУ Квачкова направлено в суд

13:01 23/11/2016 Приволжский окружной военный суд Мордовии рассмотрит уголовное дело в отношении бывшего полковника Главного разведывательного управления (ГРУ) РФ Владимира Квачкова, обвиняемого в публичных призывах к осуществлению террористической деятельности, сообщает в среду прокуратура.
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