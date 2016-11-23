Навальный просит СК проверить судью, вынесшего приговор по "делу Кировлеса"

15:37 23/11/2016

МОСКВА, 23 ноя - РАПСИ, Олег Сивожелезов. Блогер и учредитель Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексей Навальный направил заявление в правоохранительные органы в отношении федерального судьи, который в 2013 году приговорил его к лишению свободы по "делу Кировлеса", сообщается на официальном сайте Алексея Навального.

РАПСИ Судья Блинов

Адвокат Вадим Кобзев, представляющий интересы Навального, подтвердил направление своим доверителем данного обращения. По его словам, заявление с просьбой проверить действия федерального судьи Ленинского районного суда города Кирова Сергея Блинова на предмет наличия в них признаков преступления, предусмотренного частью 2 статьи 305 Уголовного кодекса РФ - "вынесение заведомо неправосудного приговора, связанного с осуждением к лишению свободы" подано в Следственный комитет (СК) РФ на имя главы ведомства Александра Бастрыкина.

Верховный суд (ВС) РФ 16 ноября в связи с решением Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по жалобе Навального и Петра Офицерова отменил приговор Ленинского суда города Кирова от 18 июля 2013 года, которым указанные граждане были признаны виновными в растрате и осуждены к реальным срокам лишения свободы. Решение Кировского областного суда (апелляционной инстанции) также было отменено, а дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

В обосновании своего заявления в отношении судьи Блинова Навальный ссылался на решение ЕСПЧ, согласно которому при вынесении приговора имело место произвольное толкование уголовного права. По мнению учредителя ФБК, решение Президиума ВС об отмене приговора по "делу Кировлеса" также свидетельствует о том, что судебное разбирательство в Ленинском суде Кирова не было справедливым.



