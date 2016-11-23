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"Иркутскнефтепродукт" заплатит 100 тыс руб за пиратский диск Ваенги

Контекст
Теги: Пиратство, Взыскание задолженности, Авторское право, Суд по интеллектуальным правам РФ, Елена Ваенга, Москва, Россия
16:20 23/11/2016

МОСКВА, 23 ноя — РАПСИ. Суд по интеллектуальным правам (СИП) РФ подтвердил законность постановления о взыскании с ЗАО «Иркутскнефтепродукт» 100 тысяч рублей за реализацию контрафактных дисков Елены Ваенги, сообщили РАПСИ в суде. 

Арбитражный суд Иркутской области 25 апреля отклонил иск ООО «Квадро-Паблишинг» и ЗАО «Мелодия» (правообладатели Ваенги) о взыскании с ЗАО «Иркутскнефтепродукт» компенсации за незаконное использование фонограмм. В свою очередь Четвертый арбитражный апелляционный суд отменил решение первой инстанции и постановил взыскать с ЗАО «Иркутскнефтепродукт» по 50 тысяч рублей в пользу каждого правообладателя.  

Согласно материалам дела, в торговом пункте общества «Иркутскнефтепродукт» в июне 2012 года был приобретен диск формата МРЗ "Стас Михайлов. Елена Ваенга МРЗ". Факт реализации диска сторонами не оспаривается и установлен вступившим в законную силу решением арбитража Иркутской области, отмечается в постановлении кассации. 

 

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"Иркутскнефтепродукт" заплатит 100 тыс руб за пиратский диск Ваенги

16:20 23/11/2016 Суд по интеллектуальным правам (СИП) РФ подтвердил законность постановления о взыскании с ЗАО «Иркутскнефтепродукт» 100 тысяч рублей за реализацию контрафактных дисков Елены Ваенги, сообщили РАПСИ в суде.
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