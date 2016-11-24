Суд 5 декабря начнет заново слушать "дело Кировлеса"

13:39 24/11/2016

МОСКВА, 24 ноя - РАПСИ, Диана Гуцул. Ленинский районный суд Кирова 5 декабря приступит к слушаниям по существу уголовного дела в отношении оппозиционера Алексея Навального, обвиняемого в хищении средств госпредприятия «Кировлес», об этом сообщил РАПСИ его адвокат Вадим Кобзев.

"Заседание назначено на 5 декабря, это сразу будут слушания по существу дела", - уточнил собеседник агентства.

Сам Навальный в соцсетях сообщил, что не собирается приезжать на заседание.

В середине ноября Верховный суд РФ отменил обвинительный приговор по делу с учетом постановления Европейского суда по правам человека и направил его на новое рассмотрение.

В 2013 году Навальный и экс-глава «Вятской лесной компании» Петр Офицеров были приговорены к 5 и 4 годам условно за растрату имущества «Кировлеса». Ранее по этому же делу был осуждён бывший гендиректор «Кировлеса» Вячеслав Опалев.