Суд отказал банкиру Гительсону в УДО из-за дисциплинарных взысканий

13:46 24/11/2016

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя — РАПСИ, Михаил Телехов. Колпинский районный суд Петербурга отклонил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего председателя советов директоров ОАО "Банк ВЕФК" и ОАО "Инкасбанк" Александра Гительсона из-за неоднократных нарушений режима отбывания наказания в СИЗО № 3 и в исправительной колонии № 5 в Металлострое, сообщила РАПСИ начальник пресс-службы УФСИН по Петербургу и Ленинградской области Юлия Алёшина.

Как сообщили РАПСИ в суде, у Гительсона было пять дисциплинарных взысканий в СИЗО и в колонии. По этим основаниям суд отклонил ходатайство.

Адвокат банкира Евгений Котов сообщил РАПСИ, что его подзащитный посещал молельную комнату, оборудованную в колонии, что требовало и определённой внешней атрибутики. "Руководство колонии приняло это за нарушение формы одежды и нарушение порядка", — сказал адвокат.

"Гительсон подал прошение об УДО, поскольку прошло две трети срока. Мы слышали, что Гительсона якобы наказывали за посещение молельной комнаты. Но такие вопросы без проблем можно согласовать с руководством колонии. Мы дали отзыв о неоднократных нарушениях. Здесь и форма одежды, и покидание локального участка зоны", — сказала Алёшина.

Василеостровский районный суд весной 2015 года приговорил Гительсона к четырем годам заключения в колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей по обвинению в хищении почти 1,9 миллиарда рублей у комитета финансов Ленинградской области. Летом суд добавил Гительсону срок за хищение 500 миллионов рублей у бывшего депутата Государственной думы РФ Аднана Музыкаева. Общий срок — 5 лет и два месяца. С учетом времени, проведенного в СИЗО он истекает в мае 2017 года.

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области 14 ноября удовлетворил заявление ОАО "Инкасбанк" о привлечении Гительсона к субсидиарной ответственности и взыскании с него 5,06 миллиарда рублей. Гительсон обжаловал это решение.