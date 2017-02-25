Рейтинг@Mail.ru
 
25/02/2017 20:40
Премия Рунета-2013

Судебная информация

Новости

Версия для печати

Суд отказал банкиру Гительсону в УДО из-за дисциплинарных взысканий

Контекст
Теги: УДО, Александр Гительсон, Санкт-Петербург, Россия
13:46 24/11/2016

С.-ПЕТЕРБУРГ, 24 ноя — РАПСИ, Михаил Телехов. Колпинский районный суд Петербурга отклонил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего председателя советов директоров ОАО "Банк ВЕФК" и ОАО "Инкасбанк" Александра Гительсона из-за неоднократных нарушений режима отбывания наказания в СИЗО № 3 и в исправительной колонии № 5 в Металлострое, сообщила РАПСИ начальник пресс-службы УФСИН по Петербургу и Ленинградской области Юлия Алёшина.

Как сообщили РАПСИ в суде, у Гительсона было пять дисциплинарных взысканий в СИЗО и в колонии. По этим основаниям суд отклонил ходатайство.

Адвокат банкира Евгений Котов сообщил РАПСИ, что его подзащитный посещал молельную комнату, оборудованную в колонии, что требовало и определённой внешней атрибутики. "Руководство колонии приняло это за нарушение формы одежды и нарушение порядка", — сказал адвокат.

"Гительсон подал прошение об УДО, поскольку прошло две трети срока. Мы слышали, что Гительсона якобы наказывали за посещение молельной комнаты. Но такие вопросы без проблем можно согласовать с руководством колонии. Мы дали отзыв о неоднократных нарушениях. Здесь и форма одежды, и покидание локального участка зоны", — сказала Алёшина.

Василеостровский районный суд весной 2015 года приговорил Гительсона к четырем годам заключения в колонии общего режима и штрафу в 500 тысяч рублей по обвинению в хищении почти 1,9 миллиарда рублей у комитета финансов Ленинградской области. Летом суд добавил Гительсону срок за хищение 500 миллионов рублей у бывшего депутата Государственной думы РФ Аднана Музыкаева. Общий срок — 5 лет и два месяца. С учетом времени, проведенного в СИЗО он истекает в мае 2017 года.

Арбитражный суд Петербурга и Ленинградской области 14 ноября удовлетворил заявление ОАО "Инкасбанк" о привлечении Гительсона к субсидиарной ответственности и взыскании с него 5,06 миллиарда рублей. Гительсон обжаловал это решение.

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Суд отказал банкиру Гительсону в УДО из-за дисциплинарных взысканий

13:46 24/11/2016 Колпинский районный суд Петербурга отклонил ходатайство об условно-досрочном освобождении бывшего председателя советов директоров ОАО "Банк ВЕФК" и ОАО "Инкасбанк" Александра Гительсона из-за неоднократных нарушений режима отбывания наказания в СИЗО № 3 и в исправительной колонии № 5 в Металлострое, сообщила РАПСИ начальник пресс-службы УФСИН по Петербургу и Ленинградской области Юлия Алёшина.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

23 февраля - что за день календаря? "Исторические хроники РАПСИ"

10:00 23/02/2017 Вопрос, казалось бы, риторический — это День защитника Отечества. Но таковым он стал далеко не сразу. Назывался первоначально и Днем рабоче-крестьянской Красной армии, и Днем Красного подарка. Потом праздник на несколько лет, до 1922 года, был забыт. Зато в 1923 году широко праздновалось 5-летие РККА. В 30-е годы название праздника расширилось — он стал называться День РККА и ВМФ.

Суд приговорил убийц экс-главы МВД Сызрани и его семьи к пожизненному заключению

15:20 22/02/2017 Самарский областной суд вынес основанный на обвинительном вердикте присяжных приговор в отношении четырех фигурантов дела об убийстве бывшего начальника полиции Сызрани Андрея Гошта и пятерых членов его семьи, согласно которому двоим осужденным назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы, сообщает в среду Следственный комитет (СК) России.

Президиум ВС отменил приговор в отношении Дадина и освободил его из-под стражи

11:56 22/02/2017 Президиум Верховного суда (ВС) РФ постановил прекратить уголовное преследование в отношении Ильдара Дадина, ранее осужденного на 2,5 года лишения свободы за неоднократное нарушение порядка организации митингов и пикетирований, в связи отсутствием состава преступления в его действиях и освободить гражданского активиста из-под стражи, передает в среду корреспондент РАПСИ из зала суда.

Мультимедиа

Фотолента: Руководство нового ВС РФ
Фотолента: Оглашение приговора по делу о пытках в ОП "Дальний"
Суд в Москве арестовал бойца Емельяненко
Все мультимедиа

Аналитика

Как правильно пожаловаться в Конституционный суд РФ
Что делать после победы в Страсбурге
Как правильно пожаловаться в ЕСПЧ
Вся аналитика
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера