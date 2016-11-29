ВС подтвердил отказ в иске "Когалымавиа" к туркомпании TUI на $61,5 млн

Фото: TUI Россия

11:09 29/11/2016

МОСКВА, 29 ноя — РАПСИ. Верховный суд (ВС) РФ не будет пересматривать решение Арбитража Москвы об отказе авиакомпании «Когалымавиа» во взыскании с российской «дочки» одной из крупнейших европейских туркомпаний TUI — ООО «ТТ-Трэвел» (бренд TUI Russia) 61,5 миллиона долларов убытков, говорится в определении суда.

Арбитражный суд Москвы 25 декабря 2015 года отклонил иск «Когалымавиа». Апелляционная инстанция 25 апреля и Арбитражный суд Московского округа 3 августа оставили решение первой инстанции без изменения. После этого авиакомпания обратилась с жалобой в ВС РФ, который отклонил доводы авиакомпании. «Приведенные в кассационной жалобе доводы не свидетельствуют о допущенных судами нарушениях норм материального и процессуального права, которые бы служили достаточным основанием в силу части 1 статьи 291.11 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к отмене обжалуемых судебных актов», — отметил Верховный суд.

Представитель истца в арбитраже Москвы заявил, что между сторонами был заключен агентский договор, по которому авиакомпания перевозила туристов ответчика. Договор был заключен до 31 марта 2015 года. Однако в августе 2014 года ответчик направил авиакомпании уведомление о расторжении договора. По мнению заявителя, расторжение договора является незаконным, авиакомпания понесла убытки. Так самолеты, которые были зарезервированы по договору, не летали, отметил юрист истца.

Юрист ответчика возражал против удовлетворения иска, заявив, что никаких убытков авиакомпания не понесла, а самолеты истца летали и после расторжения договора, а не простаивали, как утверждает авиакомпания. Также договор, по словам ответчика, был расторгнут законно, и на это указал суд кассационной инстанции по другому делу. Суд поддержал ответчика, указав, что авиакомпания не представила доказательств для подтверждения своей позиции.

Между этими сторонами в арбитраже рассматривается еще несколько дел. В частности, арбитражный суд по иску ООО «ТТ-Трэвел» взыскал 12,65 миллиона долларов с авиакомпании «Когалымавиа». Сейчас жалоба по этому спору находится в ВС.

В мае 2012 года российский авиаперевозчик Metrojet начал осуществлять чартерные рейсы под брендом TUI по наиболее востребованным у россиян туристическим направлениям. Однако позднее авиакомпания MetroJet сообщила, что прекращает выполнение чартерных программ компании TUI Russia с 21 августа 2014 года. В сообщении уточнялось, что «данное решение принято на основании невозможности прийти к соглашению по коммерческим условиям партнерства».

Росавиация с 15 марта ограничила сертификат эксплуатанта «Когалымавиа». Кроме того, в марте Росавиация лишила авиакомпанию «Когалымавиа» допусков на 13 международных направлений.

Крупнейшая катастрофа в истории российской и советской авиации произошла 31 октября 2015 года: лайнер Airbus A321 авиакомпании «Когалымавиа», который летел из Шарм-эш-Шейха в Санкт-Петербург, разбился на Синае, погибли 217 пассажиров и семь членов экипажа. По данным ФСБ РФ, катастрофа произошла в результате теракта. После катастрофы А321 полеты российских самолетов в Египет, а также турпоток из РФ в арабскую республику были приостановлены.