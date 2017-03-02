Верховный суд оставил без изменений приговор "ученику ИГ" Евлоеву

16:32 29/11/2016

МОСКВА, 29 ноя - РАПСИ. Верховный суд (ВС) РФ оставил без изменений приговор в отношении Рашида Евлоева, осужденного к 6 годам лишения свободы в колонии общего режима за прохождение обучения у инструкторов запрещенного в России "Исламского государства", сообщили РАПСИ в пресс-службе суда.

Коллегия ВС по делам военнослужащих отклонила апелляционную жалобу защиты осужденного на приговор Северо-кавказского окружного военного суда от 31 августа.

Ранее СМИ сообщали, что Евлоев был задержан в Германии по возвращении из Сирии через Турцию и выдан российским правоохранительным органам. Позже судом и следствием было установлено на территории республики Сирия в период с октября по декабрь 2013 года молодой человек проходил боевую подготовку для проведения терактов в учебном центре членов незаконного вооруженного формирования «Имарат Кавказ» вблизи Алеппо.

По мнению правоохранительных органов, Евлоев был осведомлен об интересе к нему со стороны российских спецслужб, в связи с чем отправился в Германию, но поскольку он также находился в международном розыске, то был выдан РФ. На заседании в суде первой инстанции мужчина настаивал на своей невиновности.



