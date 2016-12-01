ВС РФ признал незаконным содержание под стражей фигуранта "макового дела"

12:02 01/12/2016

МОСКВА, 1 дек - РАПСИ, Диана Гуцул. Президиум Верховного суда (ВС) РФ признал незаконными и отменил все судебные решения о продлении срока заключения под стражу в отношении фигуранта "макового дела" Романа Шилова, вынесенные с 31 августа 2012 года по 2 февраля 2016 года, сообщил в четверг РАПСИ адвокат Валерий Шухардин.

"Президиум рассмотрел мою жалобу и представление главы ВС Вячеслава Лебедева о возобновлении производства в связи с вновь открывшимися обстоятельствами, а именно решением Европейского суда по правам человека. Суд признал незаконными все постановления и апелляционные определения по содержанию Шилова под стражей с 31 августа 2012 года по 2 февраля 2016 года. Я считаю, что вынесено половинчатое решение, поскольку не исполнено решение ЕСПЧ, указавшего на необходимость восстановить право Шилова на свободу и личную неприкосновенность. Я намерен вновь направить жалобу, теперь уже на невыполнение решения ЕСПЧ", - сказал Шухардин.

По его словам, 21 ноября Брянский областной суд изменил ранее избранную меру пресечения Шилову на домашний арест. "Получается, что все решения, принятые российским судом в отношении Шилова после февраля этого года - законны, а это не так", - пояснил Шухардин.

Уголовное дело в отношении предпринимателя Сергея Шилова, его сына, заведующей химико-аналитической лабораторией Пензенского НИИ сельского хозяйства Зелениной и других фигурантов о подготовке к сбыту наркотиков, якобы содержащихся в 42 тоннах кондитерского мака, находится на рассмотрении Брянского областного суда. Дважды дело суд возвращал в прокуратуру для устранения недостатков.

По версии следствия, в 2011 году Зеленина по просьбе предпринимателя Шилова в качестве специалиста дала заключение о том, что ввозимые им через брянскую таможню 42 тонны мака не содержат наркотиков. Гособвинение считает, что заключение Зелениной было направлено на развал результатов оценки, сделанной экспертами ФСКН.

Зелениной предъявлено обвинение по части 5 статьи 33, части 2 статьи 210 (пособничество в участии в преступном сообществе) и части 1 статьи 286 (превышение должностных полномочий) УК РФ, она находится под подпиской о невыезде. Другие подсудимые обвиняются в пособничестве, контрабанде наркотических средств, организации преступного сообщества и других преступлениях.

Сама Зеленина, как и другие фигуранты дела, настаивает на своей невиновности.