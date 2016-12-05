Суд не стал прекращать уголовное дело в отношении фигурантов дела "Кировлеса"

пресс-служба Московского городского суда, Людмила Кленько

10:39 05/12/2016

МОСКВА, 5 дек – РАПСИ. Ленинский районный суд Кирова отказал адвокату Алексея Навального Ольге Михайловой, а также защите экс-главы «Вятской лесной компании» Петра Офицерова в удовлетворении ходатайства о прекращении уголовного дела и уголовного преследования в отношении их подзащитных, которым инкриминируется растрата средств госпредприятия «Кировлес», сообщает в понедельник пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

Сегодня в Ленинском суде проходит первое заседание по уголовному делу о растрате в «Кировлесе» в отношении Навального и Офицерова.

Верховный суд РФ 16 ноября в связи с решением ЕСПЧ по жалобе Навального и Офицерова отменил приговор Ленинского суда города Кирова от 18 июля 2013 года, которым указанные граждане были признаны виновными в растрате и осуждены к реальным срокам лишения свободы. Решение Кировского областного суда (апелляционной инстанции) о замене реальных сроков лишения свободы на условные также было отменено, а дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Ранее по этому же делу был осуждён бывший гендиректор «Кировлеса» Вячеслав Опалев, заключивший сделку со следствием и признавший свою вину.