Глава фирмы осужден на 9 мес за хищение 850 тыс руб при строительстве "Восточного"
Контекст
- Обвиняемый в растрате при строительстве "Восточного" начал знакомиться с делом
- Подрядчик строительства "Восточного" осужден на 3,5 года за присвоение 1,7 млн руб
- Арестован экс-глава ФГУП, участвовавший в строительстве космодрома "Восточный"
- "Дальспецстрой" оштрафован за нарушения экологии при строительстве "Восточного"
МОСКВА, 5 дек - РАПСИ, Олег Сивожелезов. Благовещенский городской суд Амурской области признал директора ООО "Строитель" Ивана Чопозова виновным в присвоении более 850 тысяч рублей при строительстве космодрома "Восточный" и назначил осужденному наказание в виде 9 месяцев лишения свободы, сообщает в понедельник Прокуратура Амурской области.
Ведомство отмечает, что в ходе предварительного следствия признавший свою вину осужденный в полном объеме возместил ущерб, причиненный госпредприятию "ГУСС "Дальспецстрой".
Как было установлено следствием и судом, директор ООО «Строитель» при возведении объектов космодрома «Восточный» присвоил денежные средства на сумму более 850 тысяч рублей, принадлежащих ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России», с которыми скрылся. Объявленный в розыск Чопозов был задержан осенью 2015 года в Республике Беларусь, после чего выдан российской стороне, где был арестован.