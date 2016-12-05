Глава фирмы осужден на 9 мес за хищение 850 тыс руб при строительстве "Восточного"

11:05 05/12/2016

МОСКВА, 5 дек - РАПСИ, Олег Сивожелезов. Благовещенский городской суд Амурской области признал директора ООО "Строитель" Ивана Чопозова виновным в присвоении более 850 тысяч рублей при строительстве космодрома "Восточный" и назначил осужденному наказание в виде 9 месяцев лишения свободы, сообщает в понедельник Прокуратура Амурской области.

Ведомство отмечает, что в ходе предварительного следствия признавший свою вину осужденный в полном объеме возместил ущерб, причиненный госпредприятию "ГУСС "Дальспецстрой".

Как было установлено следствием и судом, директор ООО «Строитель» при возведении объектов космодрома «Восточный» присвоил денежные средства на сумму более 850 тысяч рублей, принадлежащих ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России», с которыми скрылся. Объявленный в розыск Чопозов был задержан осенью 2015 года в Республике Беларусь, после чего выдан российской стороне, где был арестован.