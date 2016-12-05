Рейтинг@Mail.ru
 
05/12/2016 16:17
Премия Рунета-2013

Судебная информация

Новости

Версия для печати

Глава фирмы осужден на 9 мес за хищение 850 тыс руб при строительстве "Восточного"

Сюжет: Дело о хищениях на космодроме "Восточный"
Контекст
Теги: Хищения, Спецстрой, Космодром "Восточный", Амурская область, Россия
11:05 05/12/2016

МОСКВА, 5 дек - РАПСИ, Олег Сивожелезов. Благовещенский городской суд Амурской области признал директора ООО "Строитель" Ивана Чопозова виновным в присвоении более 850 тысяч рублей при строительстве космодрома "Восточный" и назначил осужденному наказание в виде 9 месяцев лишения свободы, сообщает в понедельник Прокуратура Амурской области.

Ведомство отмечает, что в ходе предварительного следствия признавший свою вину осужденный в полном объеме возместил ущерб, причиненный госпредприятию "ГУСС "Дальспецстрой".

Как было установлено следствием и судом, директор ООО «Строитель» при возведении объектов космодрома «Восточный» присвоил денежные средства на сумму более 850 тысяч рублей, принадлежащих ФГУП «ГУСС «Дальспецстрой» при Спецстрое России», с которыми скрылся. Объявленный в розыск Чопозов был задержан осенью 2015 года в Республике Беларусь, после чего выдан российской стороне, где был арестован.

 

 

добавить в блогпереслать эту новостьприслать свою новостьдобавить в закладкиrss канал
Добавить в блог
Чтобы разместить ссылку на этот материал, скопируйте данный код в свой блог.
Код для публикации:
Как это будет выглядеть:

Глава фирмы осужден на 9 мес за хищение 850 тыс руб при строительстве "Восточного"

11:05 05/12/2016 Благовещенский городской суд Амурской области признал директора ООО "Строитель" Ивана Чопозова виновным в присвоении более 850 тысяч рублей при строительстве космодрома "Восточный" и назначил осужденному наказание в виде 9 месяцев лишения свободы, сообщает в понедельник Прокуратура Амурской области.
Переслать новость

Все поля обязательны для заполнения!

Прислать свою новость

Все поля обязательны для заполнения!

Главные новости

Сбербанк Факторинг планирует подать иск к "Юлмарту" на 1,5 млрд руб

15:22 05/12/2016 ООО «Сбербанк Факторинг» планирует подать заявление в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленобласти о взыскании 1,5 миллиарда рублей с НАО «Юлмарт», входящего в ГК «Юлмарт», говорится в определении суда.

Суд Киева начислил "Газпрому" пени почти на 85,1 млрд гривен

15:14 05/12/2016 Хозяйственный суд Киева вынес решение по жалобе Антимонопольного комитета Украины (АМКУ), начислив "Газпрому" пени почти в 85,1 миллиарда гривен (около $3,3 млрд) за неуплату штрафа, сообщает в понедельник УНИАН со ссылкой на регулятора.

Глава фирмы осужден на 9 мес за хищение 850 тыс руб при строительстве "Восточного"

11:05 05/12/2016 Благовещенский городской суд Амурской области признал директора ООО "Строитель" Ивана Чопозова виновным в присвоении более 850 тысяч рублей при строительстве космодрома "Восточный" и назначил осужденному наказание в виде 9 месяцев лишения свободы, сообщает в понедельник Прокуратура Амурской области.

Мультимедиа

Фотолента: Руководство нового ВС РФ
Фотолента: Оглашение приговора по делу о пытках в ОП "Дальний"
Суд в Москве арестовал бойца Емельяненко
Все мультимедиа

Аналитика

Как правильно пожаловаться в Конституционный суд РФ
Что делать после победы в Страсбурге
Как правильно пожаловаться в ЕСПЧ
Вся аналитика
Copyright © 2014 РАПСИ Все права защищены.
При копировании материалов с сайта активная гиперссылка на сайт РАПСИ/ rapsinews.ru обязательна.
Информационное агентство «РАПСИ-ньюс» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации ИА № ФС77-57654 от 8 апреля 2014 года
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
Партнер Рамблера