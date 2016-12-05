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Суд отказался вернуть дело "Кировлеса" в прокуратуру для устранения нарушений

Сюжет: Дело "Кировлеса"
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Теги: растрата, Кировлес, Петр Офицеров, Алексей Навальный, Кировская область, Россия
15:06 05/12/2016

МОСКВА, 5 дек - РАПСИ, Людмила Кленько. Ленинский районный суд города Кирова отказался вернуть уголовное дело в отношении оппозиционера Алексея Навального и экс-главы "Вятской лесной компании" Петра Офицерова, обвиняемых в растрате средств госпредприятия "Кировлес", для устранения препятствия его рассмотрения судом, об этом в своем твиттере сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.

"Материалы дела Кировлеса в прокуратуру не возвращают"", - говорится в сообщении Ярмыш.

В опубликованном ходатайстве о возврате дела защита обращает внимание суда на то, что обвинительное заключение по настоящему дела составлено с нарушениями, а рассмотрение дела по существу является невозможным отдельно от уголовного дела бывшего гендиректора "Кировлеса" Вячеслава Опалева. "Следовательно, отсутствие в обвинительном заключении конкретных данных об отчуждении лесопродукции, о противоправности действий обвиняемых и пр., является основанием для возвращения уголовного дела прокурору", - говорится в ходатайстве. 

В понедельник, 5 декабря, в Ленинском суде Кирова проходит первое заседание по уголовному делу о растрате в "Кировлесе" в отношении Навального и Офицерова.

Верховный суд РФ 16 ноября в связи с решением Еврпоейского суда по правам человека (ЕСПЧ) по жалобе Навального и Офицерова отменил приговор Ленинского суда города Кирова от 18 июля 2013 года, в соответствии с которым указанные граждане были признаны виновными в растрате и осуждены к реальным срокам лишения свободы. Решение Кировского областного суда (апелляционной инстанции) о замене реальных сроков лишения свободы на условные также было отменено, а дело направлено на новое рассмотрение в суд первой инстанции.

Ранее по этому же делу был осуждён Опалев, заключивший сделку со следствием и признавший свою вину.


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Суд отказался вернуть дело "Кировлеса" в прокуратуру для устранения нарушений

15:06 05/12/2016 Ленинский районный суд города Кирова отказался вернуть уголовное дело в отношении оппозиционера Алексея Навального и экс-главы "Вятской лесной компании" Петра Офицерова, обвиняемых в растрате средств госпредприятия "Кировлес", для устранения препятствия его рассмотрения судом, об этом в своем твиттере сообщила пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш.
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